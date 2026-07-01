La primera batalla de charangas de Ontinyent protagoniza esta semana la programación de Cultura de Barri

La programación de “Cultura de Barri" impulsada por el Ayuntamiento de Ontinyent continuará este viernes, 3 de julio, con una intensa jornada de actividades que combinará música y propuestas de ocio para el público joven y familiar. Las tres iniciativas, todas ellas gratuitas, tendrán lugar en diferentes espacios de la ciudad y forman parte de la agenda cultural y de animación preparada para los meses de verano.

La principal novedad llegará a las 23:00 horas en la plaza de la Concepción, que acogerá por primera vez una batalla de charangas dentro de la programación del Verano Musical. La Agrupación Musical de Ontinyent y La Gramola protagonizarán una cita festiva en que las dos formaciones alternarán sus interpretaciones en un formato dinámico, convirtiendo la plaza en un gran escenario al aire libre. La actividad pretende poner en valor uno de los géneros musicales más arraigados en las fiestas populares y ofrecer una experiencia diferente tanto para los aficionados a la música como para el público en general.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, destacaba que “este año tenemos novedades dentro del Verano Musical, y esta primera batalla de charangas nace con la voluntad de ofrecer un espectáculo diferente, divertido y muy participativo. Estamos convencidos de que será una propuesta con muy buena acogida y que contribuirá a llenar de música y ambiente uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad”.

La jornada empezará antes, a las 20:00 horas con la Ruta Cultural del Mestre Ferrero, organizada con la colaboración de la Societat Unió Artística Musical de Ontinyent. La actividad consistirá en un recorrido por las calles de la ciudad para recordar la figura y el legado del compositor ontinyentí José María Ferrero Pastor, coincidiendo con la conmemoración del centenario de su nacimiento.

Borrell explicaba que “esta ruta es también una invitación a descubrir al Mestre Ferrero desde una perspectiva diferente y sirve como preludio de uno de los grandes acontecimientos del Año Ferrero: el concierto extraordinario que reunirá el próximo 25 de julio a las tres bandas de música de Ontinyent en un escenario único en la explanada Tortosa y Delgado, con más de 250 músicos interpretando algunas de sus composiciones más emblemáticas”. A las 23:00 horas también tendrá lugar una nueva fiesta de toboganes con música en la piscina municipal del polideportivo, una propuesta que combinará la apertura nocturna de los toboganes acuáticos con ambientación musical, ofreciendo otra alternativa de ocio para las noches de verano.

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Además, durante el fin de semana, concretamente domingo 5 de julio a las 11:00 horas al Palau de la Vila, habrá otra actividad musical, esta vez con una actuación conjunta del Grup de percussió i dolçaines La Colla d'Ontinyent, y la Colla de Dolçainers i Tabaleters Rudimentària i Pandorga, dentro de la XXIII Campaña de Conciertos de Intercambios Musicales. Finalmente, en la tarde de domingo, y también dentro de la campaña de conciertos de intercambios musicales, tendrá lugar en la Sala Gomis la actuación del Cor Ària d'Ontinyent y el Coro Centro Instructivo Musical la Armónica de Buñol, a partir de las 18:30 horas con entrada libre.