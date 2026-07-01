El teniente de alcalde del Genovés participa en una misión humanitaria en Venezuela

El teniente de alcalde del Ayuntamiento del Genovés y cirujano del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, Julián García del Caño, participa en una misión humanitaria en Venezuela, para ayudar a los afectados por los terremotos en el país de América del Sur. García del Caño ha partido este miércoles rumbo hacia Venezuela como miembro del equipo Start de la Agencia Española de Cooperación para participar en esta misión de ayuda humanitaria.

Desde el Ayuntamiento del Genovés le han deseado “mucha suerte” en este viaje humanitario y afirman que “su compromiso con las personas, tanto desde su profesión como cirujano como desde el servicio público, es un ejemplo de los valores de solidaridad y dedicación que nos representan”. “Todo el pueblo del Genovés te acompaña y te desea una misión llena de éxitos. Mucha suerte y buen viaje”, han expresado en las redes sociales del ayuntamiento.

Julián García del Caño ya ha participado en otras misiones humanitarias en países en conflicto o que atraviesan situaciones de emergencia por catástrofes, como integrante del equipo Start. Así, el médico del Genovés estuvo en 2019 en Mozambique, participando en una misión humanitaria para ayudar a los afectados por el ciclón Idai que causó numerosos daños en el país africano. García del Caño formó parte del equipo de cirujanos que conformó el hospital de campaña que desplegó la Agencia Española de Cooperación (AECID).

Por estos trabajos de ayuda humanitaria en Mozambique, García del Caño fue condecorado por el Ministerio de Asuntos Exteriores con la Orden del Mérito Civil, destacando su contribución en el operativo médico desplegado entre abril y mayo de aquel 2019.