Xàtiva lanza una campaña para reclutar voluntarios de Protección Civil

El Ayuntamiento de Xàtiva, a través de la Policía Local y de la Agrupación Local de Protección Civil, ha puesto en marcha una nueva campaña de captación de voluntariado con el objetivo de incorporar a nuevas personas comprometidas con el servicio público y la protección de la ciudadanía.

Bajo el lema «Colabora en el bienestar y la protección de tus vecinos y vecinas», la iniciativa pretende ampliar el equipo de voluntariado que presta apoyo a los dispositivos preventivos, a los servicios de emergencia y a los numerosos eventos culturales, deportivos, festivos, sociales y medioambientales que acoge Xàtiva a lo largo del año.

La Agrupación Local de Protección Civil desarrolla una labor fundamental en la prevención de riesgos, la colaboración con los servicios profesionales y el apoyo a los planes municipales de emergencia. Entre otras funciones, participa en los dispositivos de Fallas, Semana Santa, Nits al Castell, las fiestas patronales, la Feria de Agosto, el 9 de Octubre, la Feria de Navidad o la Cabalgata de Reyes, así como en actuaciones relacionadas con el Plan Territorial Municipal de Emergencias y los planes frente al riesgo de incendios forestales, inundaciones o terremotos.

Además de prestar un servicio esencial a la ciudad, las personas voluntarias tienen acceso a un programa de formación especializada y homologada por el IVASPE, con contenidos relacionados con primeros auxilios, gestión de emergencias, búsqueda de personas desaparecidas, extinción de incendios, telecomunicaciones, conducción de vehículos y mediación, entre otras materias, contribuyendo así también a mejorar su currículo y sus competencias.

Requisitos

Para formar parte de la Agrupación es necesario ser mayor de 18 años en el momento de la incorporación —o tener entre 16 y 18 años con la autorización del padre, madre o tutor legal—, presentar la correspondiente solicitud junto con el currículum vitae, asistir a una entrevista personal y cumplir los requisitos establecidos en el reglamento municipal. En los casos en que sea necesario, las personas aspirantes también deberán superar una prueba psicotécnica para comprobar su idoneidad, así como el curso básico de formación obligatoria.

Las personas interesadas pueden presentar la documentación cualquier día hábil, en horario de 7:30 a 14:30 horas, en la sede de la Policía Local de Xàtiva, situada en la calle Canónigo Cirujeda, número 9, donde también podrán recibir toda la información sobre el proceso de incorporación.

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La concejala de Seguridad Ciudadana, Xelo Angulo, ha destacado que «el voluntariado de Protección Civil es un ejemplo de compromiso con la ciudad y de servicio a los demás. Las personas que forman parte de él contribuyen de manera decisiva a hacer de Xàtiva una ciudad más segura, preparada y solidaria». Angulo ha animado a la ciudadanía «a sumarse a este proyecto colectivo, porque cualquier persona con ganas de ayudar puede aportar mucho a la comunidad y, al mismo tiempo, adquirir una formación de gran valor personal y profesional».