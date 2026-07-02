Más de 200 personas arropan al alcalde de Anna en la presentación de su primera novela

La Sala Árabe del Palacio de los Condes de Cervellón de Anna acogió este miércoles la presentación oficial de Entre el agua y el fuego, la primera novela de Miguel Marín, publicada por el Grupo Planeta a través de su sello Universo de Letras.

Más de 200 personas se dieron cita en un acto que superó todas las expectativas del autor y que reunió a familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, representantes institucionales y lectores que quisieron acompañarle en uno de los momentos más importantes de su trayectoria personal.

Presentado por Iris Pons, el encuentro se desarrolló como una conversación cercana con el autor, en la que el público pudo descubrir el proceso de creación de la novela, el significado de su título y las emociones que recorren toda la historia.

Durante la presentación se habló del agua y del fuego como dos formas de afrontar la vida: la calma y el impulso; la serenidad y la intensidad. Pero también de la amistad, de los encuentros que llegan cuando menos los esperas, de las oportunidades que cambian nuestro camino, de las pérdidas que dejan huella, del papel de los animales como compañeros de vida y de esas conversaciones cotidianas que, sin hacer ruido, terminan transformándonos.

Público asistente en la sala árabe del Palacio de Anna. / A.A.

Lejos de querer explicar únicamente una novela, Miguel Marín compartió también el viaje emocional que le llevó a escribirla. “Este libro habla de un personaje, no de mí. Pero cuando escribes siempre acabas dejando parte de lo que eres entre las páginas. He intentado contar una historia cercana, de esas en las que cualquiera puede reconocerse en algún momento de su vida.”

Uno de los momentos más emotivos de la tarde llegó cuando el autor explicó que la novela que hoy sostienen los lectores en sus manos no era, en realidad, la historia que comenzó a escribir.

“Empecé escribiendo desde el fuego. Desde el enfado, desde la rabia, incluso desde el odio que uno puede sentir en determinados momentos de la vida. Pero, mientras avanzaba, me di cuenta de que esa no era mi forma de mirar el mundo. Paré, respiré y volví a empezar. Terminé escribiendo desde el agua. Y creo que, sin darme cuenta, el libro también me escribió un poco a mí", indica Marín

La reflexión provocó uno de los silencios más intensos de la tarde y resumió el verdadero significado del título de la novela: un viaje desde la intensidad hacia la calma, desde la impulsividad hacia la serenidad.

A lo largo del acto, Marín tuvo palabras de agradecimiento para todas las personas que han formado parte de su vida y que, de un modo u otro, también han estado presentes durante la escritura del libro: su familia, sus amigos, sus vecinos, compañeros de trabajo y todas aquellas personas que le han acompañado durante este camino.

“Al final, este libro habla precisamente de eso: de las personas que aparecen en nuestra vida y dejan algo en nosotros. Hoy, viendo esta sala llena, siento que todas ellas también forman parte, de alguna manera, de esta historia.”

El autor confesó que jamás imaginó encontrarse una respuesta tan multitudinaria. “Pensaba que venía a presentar un libro. Y me he encontrado con un abrazo colectivo. Es una sensación que difícilmente voy a olvidar.”

Firma de ejemplares durante más de una hora

La presentación concluyó con un largo aplauso del público y una firma de ejemplares que se prolongó durante más de una hora, en un ambiente cercano donde los asistentes pudieron conversar personalmente con el autor.

El acto tuvo lugar, además, en un escenario de gran valor histórico y simbólico como es la Sala Árabe del Palacio de los Condes de Cervellón, un espacio que recientemente acogió parte del rodaje de El cautivo, la nueva película de Alejandro Amenábar inspirada en la vida de Miguel de Cervantes. Un lugar donde la historia y la literatura volvieron a encontrarse, esta vez para dar la bienvenida a una nueva historia nacida en Anna.

Entre el agua y el fuego, publicado por Universo de Letras (Grupo Planeta), ya se encuentra disponible en librerías y plataformas digitales.