Bocairent reclama el apoyo del Consell para ampliar la oferta de viviendas de alquiler joven en el Barri Medieval

Hasta el 10 de julio, las personas entre 18 y 35 años pueden participar en una nueva convocatoria de alquiler joven en el Barrio Medieval de Bocairent. En este caso, se trata de adjudicar el inmueble municipal situado en la calle Virgen de Agosto, número 2: una vivienda sin amueblar de 146 m² y dotada de una cocina, un salón-recibidor, un baño, dos dormitorios, un espacio supletorio y un patio exterior.

El Ayuntamiento rehabilitó el edificio a través del programa Recuperem Llars 2022 de la Generalitat y de la aportación de recursos económicos propios. Una fórmula que, con anterioridad, permitió actuar en otra vivienda, que también fue adjudicada en régimen de alquiler joven en 2025. Por lo tanto, esta es la segunda casa que Bocairent pone en valor y que, además, se destina a atraer residentes jóvenes al casco histórico.

Para la Asociación Vecinal del Barrio Medieval y para el consistorio, esta es una línea de acción prioritaria, puesto que tiene una incidencia directa en uno de los grandes objetivos que los dos agentes persiguen: la revitalización de la parte más antigua del pueblo, con presencia del máximo vecindario posible. En este sentido, reiteran la necesidad de implicación de la Generalitat para seguir desarrollando este proyecto, de forma que puedan rehabilitarse otros inmuebles municipales y destinarse igualmente a ampliar la oferta pública de vivienda.

Para Xavi Pascual, presidente de la entidad vecinal, “esta actuación es muy importante para avanzar en la consolidación de nuevo vecindario joven en el Barrio Medieval y es una prueba evidente que la suma de esfuerzos entre administraciones puede dar los resultados perseguidos”. En este sentido, Pascual señala: “Hacemos nuevamente un llamamiento a la Generalitat Valenciana para que escuche las reivindicaciones del vecindario y del consistorio para poder hacer pasos más firmes en la protección y consolidación de la vivienda en el Barrio Medieval”. “El Ayuntamiento dispone de inmuebles que, con la financiación adecuada, se podrían poner, como este, al alcance de los jóvenes que apuestan por vivir en el casco antiguo; necesitamos un barrio más habitado y con más servicios”, añade.

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Tres casas rehabilitadas

Ximo Carbonell, concejal de Barrio Medieval, se suma a este mensaje: “Cuando la Generalitat ha dado un paso, el Ayuntamiento la ha acompañado con dinero y esfuerzos propios; por eso, en los últimos años, se han podido rehabilitar tres casas municipales que ahora se ponen a disposición de la ciudadanía”. “Este es el camino y necesitamos que el actual Consell se implique de forma decidida en el casco histórico de Bocairent”, dice también Carbonell. A su vez, Sergio Gandia, edil de Juventud, pone en valor la importancia de las actuaciones: “Rehabilitamos y revitalizamos el Barrio Medieval y, además, lo hacemos sumando vecindario joven, a quien también facilitamos el acceso a la vivienda”. Igualmente, Gandia recuerda que el próximo sábado habrá una jornada de puertas abiertas para conocer la vivienda en alquiler de primera mano.