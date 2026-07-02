Cientos de personas se manifiestan en Ontinyent contra el nuevo sistema de recogida de residuos

Cientos de personas (alrededor de medio millar según los datos de la Policía Local) se han manifestado este jueves en Ontinyent en contra del nuevo sistema de recogida de la basura que ha reemplazado la inmensa mayoría de los contenedores de la ciudad (salvo los de vidrio) por los cubos que se recogen en cada domicilio puerta por puerta.

En medio de pitidos ensordecedores, la protesta ha partido con puntualidad desde la plaza Santo Domingo —una hora y media después jugaba su primera eliminatoria del Mundial la selección española— y, en cuestión de media hora tras atravesar las calles Martínez Valls y Daniel Gil, ha desembocado en la plaza de la Concepció, donde se han coreado consignas como «Reciclar sí, però així no» —lema de la marcha que da nombre a la plataforma convocante—, «Més diàleg, menys imposicions» o «No m’agrada aquest sistema».

En solo dos semanas con el nuevo modelo, la capital de la Vall d’Albaida ha conseguido cuadruplicar la cantidad de residuos recogidos de la fracción orgánica, mientras que los de la fracción resto (los que acaban en vertederos al no poderse reciclar) han caído un 42%. El ayuntamiento ha apostado por este modelo al ser el que mejores índices de separación en origen ofrece en cumplimiento de las exigencias europeas y a partir de la experiencia previa que ya tenía la localidad con el «puerta a puerta».

La manifestación en el descenso por la avenida Daniel Gil. / Perales Iborra

Los convocantes de la protesta, sin embargo, ponen el foco en las incomodidades derivadas del esfuerzo adicional que comporta este cambio de hábitos y justifican su decisión de salir a la calle por la falta de respuesta municipal a las más de 5.000 firmas que defienden haber recabado en contra del sistema.

En la lectura del manifiesto, los organizadores han mostrado su «rechazo a un modelo impuesto sin el consenso social necesario y generando problemas en la vida cotidiana de las personas». Los manifestantes consideran que la obligación de sacar las fracciones de residuos en días concretos «limita la libertad de organización de las familias, dificulta la conciliación, perjudica a las personas con horarios laborales irregulares y pone obstáculos para las personas mayores o con movilidad reducida». Además de criticar «la permanencia de residuos en la vía pública», los convocantes también señalan que «los ciudadanos merecen respeto, una respuesta y ser escuchados» y piden que se abra un «proceso participación», que se evalúe el funcionamiento del sistema y que se estudien alternativas «que permitan alcanzar los objetivos ambientales sin perjudicar la vida de las personas y comercios». Sin embargo, los organizadores no concretaron ninguna propuesta en ese sentido.

Portavoces del PP y PSPV

El consistorio ya ha hecho una primera evaluación del modelo y ha destacado un dato por encima de otros: el 90% de la ciudadanía de Ontinyent está «participando correctamente» y separando en origen en esta primera fase de adaptación. Entre los manifestantes este jueves se encontraban los portavoces del PP y el PSPV de Ontinyent, Rafa Soriano y José Antonio Martínez, o el secretario autonómico Felipe Carrasco. No ha participado en cambio el portavoz de Compromís, Nico Calabuig, que también ha sido muy crítico con el funcionamiento del sistema.

La protesta ha cogido fuerza en Martínez Valls, pero se ha desinflado al llegar a la Concepció, quizás por la cercanía en el tiempo de la eliminatoria de España.