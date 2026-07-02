Cierran la piscina de Cerdà por segunda vez en una semana tras volver a detectar restos orgánicos en el agua

Dos veces en una semana. La piscina municipal de Cerdà-Torella ha cerrado de nuevo por segunda vez esta semana después de volver a detectarse la presencia de restos orgánicos en el agua. El Ayuntamiento de Cerdà ha avisado del cierre y anuncia que la instalación estará cerrada hasta el próximo sábado, cuando reabrirá de nuevo tras aplicarse el pertinente tratamiento de desinfección a las aguas y eliminar los restos de contaminación. El consistorio señala que “la piscina estará cerrada hasta el sábado debido a que se han vuelto a encontrar restos orgánicos”. La instalación ya cerró el pasado martes, 30 de junio, al detectarse los restos en el agua. Este jueves ha ocurrido el segundo episodio de contaminación fecal que obliga a prohibir el baño en la instalación.

El cierre de piscinas municipales por contaminación fecal se sucede cada verano desde hace años en localidades de la comarca. Este verano ya han sido algunas las instalaciones que han tenido que cerrar debido a la contaminación fecal, algunas veces con motivo de alguna gamberrada. Así parece que sucedió en la piscina de Annauir, pedanía de Xàtiva, que el pasado 23 de junio registró un acto vandálico en las instalaciones, cuando accedieron por la noche y defecaron en el agua. Ello obligó a cerrar durante varios días la piscina, para vaciar el vaso y limpiarlo.

En la Llosa de Ranes también tuvo que cerrarse una tarde la piscina municipal por contaminación fecal. Una bebé defecó en la piscina y la instalación quedó cerrada durante la tarde. Los responsables aplicaron inmediatamente un tratamiento desinfectante a las aguas y, al día siguiente, los análisis practicados confirmaron la eliminación de los restos orgánicos y la piscina volvió a reabrir al público.