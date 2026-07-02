Cuatro triatletas del club de Ontinyent se proclaman campeones de España con la Selecció Valenciana
Joan Blasco, Celia de Llago, Ainhoa Montesinos y Jaume Gironés logran el oro con el combinado autonómico en el Campeonato de España de Selecciones Escolares, disputado en Navarra
El Club Triatló Ontinyent fue decisivo en la victoria de la Selecció Valenciana en el Campeonato de España de Selecciones Escolares. Cuatro integrantes del club ontinyentí formaron parte del combinado autonómico que disputó la cita nacional, celebrada el pasado fin de semana en Tudela (Navarra). Así, el Club Triatló Ontinyent volvió a estar presente en algunas de las pruebas del más alto nivel de triatlón del país, participando en este campeonato nacional. Joan Blasco, convocado para formar parte del equipo técnico, y Celia de Llago, Ainhoa Montesinos y Jaume Gironés (triatletas) viajaron hasta Tudela para participar en las diferentes carreras.
El sábado 27 de junio fue el turno de las competiciones individuales de las categorías Infantil y Cadete. El día siguiente, domingo 28, se disputó la prueba por Relevos Mixtos. Jaume Gironés fue 5.º en la final de los juveniles y Celia de Llago y Ainhoa Montesinos fueron 5.ª y 20.ª, respectivamente, en la final de este mismo grupo de edad femenino. Gironés y de Llago también formaron parte el domingo del equipo valenciano a la prueba por relevos mixtos, consiguiendo la 2.ª posición para la Selecció Valenciana.
Con el conjunto de los resultados obtenidos por las y los deportistas valencianos, la Selecció de la Comunitat Valenciana se proclamó campeona de España en edad escolar.
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