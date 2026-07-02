Egevasa renueva un tramo de la red de agua potable en Guadasséquies para resolver los problemas de la calle Sant Miquel

Egevasa, la empresa de la Diputació de València que se encarga del ciclo integral del agua, ha finalizado las obras de renovación de un tramo de la red de abastecimiento de agua potable en la calle Sant Miquel de Guadasséquies. Con esta actuación, la empresa de la corporación provincial pone fin a los problemas detectados en la conducción del municipio de la Vall d’Albaida, que en los últimos meses había presentado fugas y obligaba a realizar reparaciones y cortes del servicio.

Obras en la red de agua potable de Guadasséquies. / Diputació de València

La presidenta de la Junta de Egevasa, Natàlia Enguix, explica que las incidencias registradas en Guadasséquies “habían supuesto un incremento de las pérdidas de agua de la red, al tiempo que ocasionaban cortes de suministro que afectaban periódicamente a los vecinos de la zona”. Con los trabajos ejecutados por Egevasa, “se pone de manifiesto la importancia de un servicio básico como el del ciclo del agua, por el que desde la Diputació apostamos como servicio público que debe prestarse con la máxima calidad”.

La intervención llevada a cabo por Egevasa en la calle Sant Miquel de Guadasséquies, con un coste de algo más de 30.000 euros, ha consistido en la sustitución de 135 metros de la conducción existente por una nueva tubería de PVC orientado de 90 milímetros de diámetro, dimensionada para garantizar el abastecimiento de las viviendas unifamiliares conectadas al ramal y mejorar el comportamiento hidráulico de la red.

La actuación ha incluido, además, la renovación de las 14 acometidas domiciliarias existentes, así como la instalación de dos válvulas de compuerta para facilitar las maniobras de sectorización y mantenimiento, una ventosa para la evacuación y admisión de aire en la conducción y un nuevo hidrante contra incendios que refuerza la dotación de la red.

La sustitución de esta infraestructura permitirá reducir las pérdidas de agua derivadas de las fugas que registraba la antigua conducción, disminuir las actuaciones correctivas por averías y mejorar la continuidad y la calidad del servicio de abastecimiento a los usuarios.

Los trabajos de mejora de la red de agua potable son una de las 14 actuaciones que Guadasséquies tiene en marcha o ya ejecutadas en el marco del Pla Obert, donde cuenta con una asignación provincial de 777.000 euros, 150.000 más que en la pasada legislatura. Entre los proyectos financiados por la Diputació se encuentran desde la reforma del local de los jubilados hasta la instalación solar fotovoltaica en la cubierta del colegio, además de equipamiento para el polígono y mejoras en el control del tráfico.

La vicepresidenta de la Diputació en una visita al depósito de agua en Atzeneta d'Albaida. / Raquel Abulaila

Ciclo del agua

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La vicepresidenta de la Diputació ha recordado que las actuaciones para mejorar el ciclo del agua “son incentivadas a través del Pla Obert, el programa inversor con 350 millones de euros para los municipios y mancomunidades, donde un porcentaje de las obras debe destinarse a las mejoras en las redes de abastecimiento y alcantarillado, así como a la renovación y creación de zonas verdes y deportivas”. En opinión de Enguix, “estas actuaciones, como la de Guadasséquies que se incluye en el plan, mejoran la calidad de vida de las personas y hacen más habitables nuestros pueblos y ciudades”. Añade que “el trabajo de Egevasa fue muy visible tras la dana, tanto en la respuesta inmediata a los problemas de abastecimiento como en la gran tarea de reconstrucción de más de 70 depuradoras afectadas por la riada”, recuerda la vicepresidenta, quien añade que la importancia del servicio “se aprecia igualmente en estas actuaciones cotidianas que resuelven problemas a las personas que habitan nuestros pueblos”.