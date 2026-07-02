El gaitero Carlos Núñez levanta el telón de Nits al Castell en Xàtiva con todas las entradas agotadas

El Festival Nits al Castell dará este sábado 4 de julio (23:00 horas) el pistoletazo de salida a una nueva edición marcada por un rotundo éxito de público, con todas las entradas agotadas para los conciertos programados. La primera cita tendrá como protagonista a Carlos Núñez, considerado uno de los mejores gaiteros del mundo y una de las figuras más internacionales de la música celta.

El artista gallego ofrecerá un espectáculo en el que la fuerza de las melodías tradicionales se combinará con su capacidad de innovación y un directo lleno de energía. El sonido ancestral de la gaita se fundirá con el entorno monumental del Castell de Xàtiva para dar lugar a una experiencia única, en un escenario incomparable que volverá a convertirse en punto de encuentro entre la música y el patrimonio.

Desde las piezas más tradicionales hasta los ritmos más festivos, Carlos Núñez promete una noche cargada de emoción, virtuosismo y pasión que abrirá un festival consolidado como una de las principales citas culturales del verano valenciano.

Con el fin de facilitar el acceso al recinto, el Festival volverá a disponer de un servicio gratuito de autobús lanzadera incluido con la entrada. Los autobuses saldrán desde la plaza del Espanyoleto entre las 20:00 y las 22:00 horas, mientras que el servicio de regreso estará disponible desde la finalización del concierto y hasta aproximadamente las 2:30 horas de la madrugada. La organización recuerda que no está permitido acceder al Castell de Xàtiva en vehículo privado y que las personas asistentes podrán utilizar también el aparcamiento gratuito del Centro de Especialidades. Las personas con movilidad reducida deberán comunicarlo previamente a la organización para coordinar su acceso.

Zona de pícnic

La apertura del patio de butacas tendrá lugar entre las 22:00 y las 23:00 horas. Además, desde las 20:00 horas el público podrá disfrutar de una zona de pícnic situada en la plaza de armas del Castell, equipada con mesas y sillas para que las personas asistentes puedan cenar antes del concierto. También permanecerá abierto el restaurante del Castell, que ofrece la posibilidad de reservar mesa para completar la experiencia gastronómica antes del inicio del espectáculo.

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Con todas las entradas vendidas para esta edición, el Festival Nits al Castell confirma un año más su consolidación como uno de los grandes referentes culturales y musicales del verano, combinando actuaciones de primer nivel con uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.