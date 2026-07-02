El Jurídic legitima al alcalde de Barxeta y descarta considerarlo como tránsfuga

El culebrón jurídico que obligó a aplazar dos días la toma de posesión de Dàrius Tortosa como nuevo alcalde de Barxeta a mediados de marzo ha sumado recientemente el que puede ser su último capítulo.

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha emitido un dictamen que supone un revés para Esquerra Republicana y Esquerra Unida en sus intentos de evitar que Tortosa asumiera el cargo retribuido de primer edil tras la moción de censura que en diciembre de 2024 pactó con el PP como portavoz de Som Barxeta para desalojar a EUPV del poder.

ERC trató de impedir la investidura alegando que tanto Tortosa como otra concejal habían sido expulsados de la coalición Acord Municipal-Som Barxeta con la que se presentaron a las elecciones y que, en consecuencia, habían pasado a ostentar la condición de regidores no adscritos. Sin embargo, tras una larga y prolija exposición de motivos, el pleno del Consell Jurídic que preside Margarita Soler concluyó el 10 de junio que la documentación aportada por el representante general de Acord Municipal (técnico de Esquerra Republicana) no resulta suficiente para acreditar dicha expulsión, al no justificarse la competencia del órgano que adoptó la decisión, ni las normas internas que le atribuirían esa capacidad ni el procedimiento seguido para su adopción. Tampoco se ofreció un trámite de audiencia a los interesados ni se dio firmeza interna al acuerdo de expulsión "de conformidad con las exigencias señaladas por la doctrina consultiva de la Comunitat Valenciana".

En ese sentido, el Jurídic considera que "no concurre base jurídica para atribuir a Dàrius Tortosa e Immaculada Alberola la condición de miembros no adscritos de la corporación municipal". El órgano consultivo se pronuncia así en respuesta a la consulta evacuada por la secretaría del Ayuntamiento de Barxeta, que también pidió conocer si Tortosa y Alberola podían seguir siendo alcalde y teniente de alcalde respectivamente, en el caso del primero percibiendo a su vez las retribuciones asignadas correspondientes a su dedicación exclusiva al consistorio.

El dictamen sostiene que ninguna consecuencia negativa se puede derivar sobre los susodichos teniendo en cuenta que no se encuentran motivos para que estos pasen al grupo de no adscritos.

El pleno de la moción de censura en Barxeta, en enero de 2025. / Perales Iborra

Coalición de intereses comunes

Acord Municipal se constituyó como coalición electoral en Barcelona en 2023 como una amalgama de siglas integrada por diferentes plataformas o candidaturas locales que cambiaban de denominación según el municipio. En el documento originario figuraban representantes de Esquerra Republicana de Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, Joventut d'Esquerra Republicana, Aran Amassa, Ara Eivissa, Projecte Gandia o Comunistes de Catalunya, entre otros partidos integrantes. Aunque se creó una comisión de seguimiento de la coalición con representación mayoritaria de Esquerra Republicana, el Jurídic subraya que no puede calificarse automáticamente a todos los integrantes de las candidaturas locales como miembros orgánicos o afiliados de los partidos que constituyeron la coalición. Acord Municipal operaba como denominación común o paraguas electoral de candidaturas locales diversas, que podían incorporar denominaciones específicas propias. En el caso de Barxeta, se presentó la marca instrumental Som Barxeta-Acord Municipal, que obtuvo tres representantes municipales en los comicios de 2023.

El dictamen hace hincapié en que Som Barxeta no fue uno de los partidos políticos firmantes que constituyeron la coalición Acord Municipal. Los concejales afectados defendieron que este era "un colectivo político asambleario e independiente con organización y funcionamiento propios, en cuyo seno se toman las decisiones que afectan a sus representantes institucionales". De ahí que estos hayan seguido formando parte del grupo municipal Som Barxeta y que en ningún momento hayan abandonado la disciplina ni la voluntad del colectivo al que pertenecen, de modo que no pueden ser etiquetados como tránsfugas.

En febrero de 2026, una sentencia del tribunal de lo contencioso de València ya desestimó una demanda por el mismo conflicto y consideró que Tortosa y Alberola no podían considerarse regidores no adscritos.

Tortosa anuncia una agrupación de electores independiente

El alcalde de Barxeta defiende que el pronunciamiento del Jurídic avala la actuación del colectivo que encabeza. "En nigún momento hemos formado parte de Esquerra Republicana: nos integramos en una coalición de intereses comunes: tanto a Som Barxeta como a Esquerra Republicana nos beneficiaba una lista con marca blanca; a ellos les venía bien tener representación local", incide Dàrius Tortosa, resaltando que los tres regidores del grupo "hicimos lo que Som Barxeta decidió". El primer edil anuncia que la intención del colectivo es constituirse como una agrupación de electores para volver a presentarse a las elecciones municipales de 2027: "No queremos que vuelva a pasar lo mismo ni que nos digan lo que tenemos que hacer desde Barcelona o València", apostilla Tortosa.