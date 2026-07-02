Dos ladronas reincidentes ponen en alerta a los hosteleros en Xàtiva
En la madrugada del martes se colaron por la ventana de un céntrico bar para llevarse el dinero de la caja y, desde entonces, han regresado las dos noches siguientes para intentar repetir su acción pese a ser captadas por una cámara de seguridad al
Dicen que el autor del crimen siempre vuelve al lugar de los hechos y, en este caso, la teoría se cumple. En la madrugada del pasado martes, dos mujeres se colaron por la ventana de un bar ubicado en la céntrica Albereda de Xàtiva para apoderarse de todo el dinero en efectivo destinado al cambio de monedas que había en la caja. Cuando ocurrieron los hechos eran las 2.30 horas y las imágenes de las delincuentes en plena acción fueron captada por una cámara de videovigilancia situada en el interior del establecimiento.
El propietario del local ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional. Aún así, las mujeres han vuelto a ser grabadas deambulando por las inmediaciones del mismo bar con total tranquilidad a una hora similar en las dos noches posteriores al hurto perpetrado, para comprobar si podían volver a acceder por el mismo sitio, sin éxito.
Según ha podido saber este diario, las autoras de los hechos acumulan varios antecedentes por hechos similares. Ya fueron sorprendidas recientemente robando en otro establecimiento hostelero de la misma Albereda y, según se han avisado entre sí los hosteleros de Xàtiva en sus canales internos de comunicación, se les ha visto intentando meter la mano en la caja o irse sin pagar de otros locales.
"Ver cómo regresan te da sensación de desprotección"
"Como dueño de un negocio, comprobar cómo regresan sin que pase nada te da inseguridad y una sensación de desprotección, porque no ves que tengan una conducta de arrepentimiento ni de querer mejorar", señala el responsable del bar por cuya ventana se colaron el martes las ladronas.
Hace una semana, también en la Albereda y también de madrugada (sobre las cuatro y media o cinco de la mañana), se produjo otro robo bajo similares circunstancias: rompieron uno de los cristales de la fachada de una tienda de telefonía con una piedra para llevarse algunos terminales.
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