Ontinyent se reivindica como destino del turismo formativo

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado este jueves la nueva web del Centro de Formación del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, una plataforma digital concebida para dar a conocer las instalaciones municipales, facilitar la reserva de sus espacios y reforzar la estrategia de convertir Ontinyent en un destino de referencia en el ámbito del turismo formativo.

La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, explicaba que la nueva web "nace con una doble finalidad: dar a conocer este espacio y facilitar el uso de sus instalaciones tanto a entidades públicas como privadas". Enguix recuerda que el centro fue una de las actuaciones impulsadas dentro de la estrategia europea Edusi, con una inversión superior a los 600.000 euros, y entró en funcionamiento en septiembre de 2024. Desde entonces se han desarrollado certificados de profesionalidad, itinerarios de inserción laboral, cursos de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, actividades de apoyo al emprendimiento, así como reuniones, asambleas y jornadas vinculadas al tejido empresarial y asociativo.

Enguix destaca que "queremos que este Centro de Formación se convierta en un centro de referencia y que Ontinyent sea identificada también como una ciudad donde venir a formarse", señalaba la regidora. La plataforma ofrece información detallada de todas las instalaciones, con fotografías y las características de cada uno de los espacios disponibles. El centro cuenta con tres aulas de formación, una de ellas de informática equipada con un ordenador para cada alumno, así como una sala polivalente con capacidad para 70 personas, salas de reuniones y despachos, todos ellos dotados de los recursos tecnológicos necesarios para acoger acciones formativas homologadas.

Un recurso con mucho potencial

Durante la presentación, Natàlia Enguix incidió especialmente en el "potencial" que este recurso ofrece para impulsar el denominado turismo formativo, una tendencia cada vez más presente que combina la asistencia a actividades formativas con el conocimiento del territorio donde estas se celebran. "Tenemos la suerte de gestionar desde el ámbito público tanto este Centro de Formación como el Albergue Perú, un recurso que permite alojarse a un precio asequible. Esta combinación nos permite ofrecer una propuesta muy atractiva porque personas y empresas de fuera vengan a formarse en Ontinyent y, al mismo tiempo, conozcan nuestra gastronomía, nuestro patrimonio, los espacios naturales y toda la oferta cultural que ofrece la ciudad", manifestaba.

El diseñador de la web, Nassio Estruch, explica que el objetivo ha sido crear "una plataforma intuitiva y funcional" que permita conocer los espacios antes de reservarlos y gestionar todo el procedimiento desde un único entorno. Así, la web incorpora un calendario de disponibilidad actualizado a tiempo real, información sobre las tasas, preguntas frecuentes, un formulario de reserva, la pasarela de pago y un sistema automatizado de notificaciones que acompaña a la persona usuaria durante todo el proceso administrativo hasta la confirmación definitiva de la reserva. Además, el portal incluye un calendario público con las actividades formativas abiertas a la ciudadanía, mientras que las reservas de carácter privado mantienen la confidencialidad y no son visibles para el resto de usuarios.