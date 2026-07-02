El PSPV y Ens Uneix se enzarzan en Ontinyent por el conservatorio, las multas de la ORA y los aparcamientos

El PSPV y Ens Uneix han protagonizado un duro cruce de reproches después de que los socialistas hayan cuestionado, por un lado, "la desaparición de la inversión del Botànic en la rehabilitación integral del Conservatorio Profesional de Música Josep Melcior Gomis" y, por otro, el incremento de las denuncias de tráfico y estacionamiento "sin dar respuesta a uno de los principales problemas que sufren vecinos, comerciantes y visitantes: la falta de aparcamiento en el centro de la ciudad".

Por su parte, el gobierno municipal de Ens Uneix ha reaccionado acusando al PSPV de "difundir mentiras de manera reiterada" y de basar su oposición "en la desinformación". Desde el ejecutivo de Ontinyent recuerdan que el proyecto del Conservatorio "continúa dentro del Pla Edificant", que en 2026 ya se han abonado facturas de la redacción del proyecto y que se está trabajando para ampliar la delegación económica. Respecto a las multas y los aparcamientos, defienden que hace menos de tres meses se abrió un nuevo aparcamiento público en el barrio de Sant Josep y que los socialistas no votaron en contra de la revisión al alza de las sanciones de la ORA en el pleno.

Más recaudación de la presupuestada

En una nota de prensa difundida este jueves, el Grupo Municipal Socialista de Ontinyent asegura que el gobierno de Ens Uneix "ha convertido la política de movilidad en una herramienta recaudatoria". Sostienen que el Ayuntamiento "viene registrando un incremento constante de los ingresos procedentes de multas de tráfico y estacionamiento". Las últimas liquidaciones presupuestarias reflejan una recaudación muy superior a la prevista inicialmente, con desviaciones positivas que superan los 196.000 euros, "cerca de un 60% más de lo presupuestado en algunos conceptos".

A esta situación, los socialistas suman la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Movilidad, que "endurece las sanciones de la ORA, incrementa las tarifas, limita el estacionamiento a un máximo de dos horas por calle y refuerza el régimen sancionador en las zonas de Acceso Prioritario Residencial". "Todo ello acompañado de un aumento de los controles policiales y de la presión sancionadora en puntos especialmente conflictivos como la avenida Daniel Gil", inciden.

"Cada vez se multa más y cada vez resulta más complicado aparcar. El problema es que todo ese dinero desaparece en las cuentas municipales sin que los vecinos vean ninguna mejora en la movilidad", mantiene el portavoz Jose Antonio Martinez desde el Grupo Socialista.

Para el PSPV, el gobierno municipal "ha optado por la vía más fácil: sancionar en lugar de planificar". "No se puede exigir un esfuerzo económico cada vez mayor a los ciudadanos sin ofrecer alternativas. Si el Ayuntamiento recauda cientos de miles de euros adicionales gracias a las multas, es incomprensible que no exista un solo proyecto para aumentar la oferta de aparcamiento público", ahondan.

Los socialistas alertan de que esta política está teniendo consecuencias directas sobre la actividad económica del centro urbano. "Los comerciantes llevan años reclamando soluciones porque muchos clientes desisten de acudir al centro al no encontrar dónde estacionar. La respuesta del gobierno de Ens Uneix ha sido endurecer las restricciones y aumentar las multas", zanjan.

Respuesta de Ens Uneix

Por su parte, el Gobierno de Ontinyent ha lamentado que el portavoz del Grupo Municipal del PSPV, José Antonio Martínez, "vuelva a faltar a la verdad en sus últimas declaraciones públicas sobre cuestiones como la rehabilitación del Conservatorio Profesional de Música Josep Melcior Gomis o las multas y los estacionamientos". Desde el ejecutivo municipal se señala que "hacer una oposición basada en la manipulación de los hechos y la difusión de mentiras es una irresponsabilidad, y le pedimos que no genere alarma injustificada porque el que está creando es un malestar innecesario entre la ciudadanía”.

En concreto, desde el ejecutivo local explican que “es totalmente falso” afirmar que la rehabilitación integral del Conservatorio Profesional de Música Josep Melcior Gomis ha desaparecido de los presupuestos de la Generalitat. Desde el Gobierno municipal subrayan que “cualquier persona que conozca mínimamente el funcionamiento del Pla Edificant sabe que las actuaciones delegadas a los ayuntamientos no aparecen individualizadas con nombre y apellidos en los presupuestos generales de la Generalitat, puesto que cuentan con una delegación económica específica dentro del fondo global del programa”.

El Ayuntamiento defiende que la delegación de las obras del Conservatorio "continúa plenamente vigente desde 2023 y que durante este mismo ejercicio 2026 ya se han efectuado pagos con cargo a esta delegación para continuar la redacción y actualización del proyecto constructiv"o. "Solo este hecho desmonta completamente el relato del PSPV. Si el proyecto hubiera desaparecido, no existirían los pagos que se están realizando este año con los fondos previstos", remarcan. Desde el Gobierno se explica igualmente que, una vez finalizo la actualización del proyecto, se tramitará la ampliación de la delegación económica para adaptarla al incremento del coste de las obras, tal como estaba previsto. Por eso, desde el ejecutivo municipal se considera "muy grave" que el principal partido de la oposición "difunda informaciones falsas sin comprobarlas previamente, generando alarma entre la comunidad educativa del Conservatorio antes de que informarse adecuadamente”.

En cuanto a las multas y los estacionamientos, desde el Gobierno de Ens Uneix se recuerda que la revisión de las tarifas de lo ORA responde a una actualización prevista en la propia ordenanza municipal, que fue tramitada públicamente y ante la cual el Grupo Socialista ni siquiera votó en contra durante el debate plenario. “Es más, habló muy bien de la ordenanza, decía que se había hecho una buena tarea para ordenar la movilidad, y no votó en contra”, señalan.

El Gobierno también rechaza las insinuaciones de que las multas tengan una finalidad recaudatoria. "No sabemos exactamente qué propone el PSPV: si el que quiere es que no se sancione nadie y que haya barra libre porque cualquiera pueda incumplir el Código de Circulación y las ordenanzas municipales. Las normas existen para cumplirse, y quienes las incumple asume las consecuencias". Además, desde el Gobierno municipal se recuerda que la revisión de precios sitúa Ontinyent en los niveles habituales de municipios de características similares de la Comunitat Valenciana.

Especialmente sorprendente consideran las afirmaciones sobre la supuesta falta de actuaciones en materia de aparcamiento, “cuando hace menos de tres meses este mismo Gobierno puso en funcionamiento un nuevo aparcamiento público en el barrio de Sant Josep, a escasos metros de la principal zona comercial de la ciudad, al que se suman otras 175 plazas en previsión. El portavoz socialista obvia este hecho para construir un relato que no se corresponde con la realidad. La oposición es necesaria, pero tendría que estar basada en el rigor y no en la desinformación. Cuando se miente de manera reiterada, quien acaba perdiendo es la credibilidad de quien miente, no la gestión que intenta desacreditar", concluyen desde el Gobierno de Ontinyent.