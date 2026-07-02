Sacan a la venta los históricos locales del Círculo de Obreros Católicos de Xàtiva donde conviven varias asociaciones

El Consorcio de Compensación de Seguros ha sacado a la venta por 196.230 euros los grandes locales vinculados al histórico Círculo de Obreros Católicos de Xàtiva -una entidad creada hace 142 años- que abarcan una gran superficie de 631 metros cuadrados -1.100 m2 según Castastro- y ocupan toda la planta baja de un edificio pegado a la Seu con salida a las calles Clérigos y Abad Pla.

La entidad pública empresarial que depende del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha dado de plazo hasta el 13 de julio para que los interesados en la adquisición presenten sus ofertas.

La superficie comercializada incluye el emblemático bar el Catòlic, uno de los establecimientos hosteleros más veteranos de Xàtiva, que cerró sus puertas en agosto de 2025 con un larguísimo recorrido a sus espaldas. Los bajos del inmueble también alojaron antiguamente las escuelas católicas y una imprenta, entre otros usos. Para participar en el concurso, es imprescindible realizar un depósito mínimo de 19.623 euros mediante una transferencia bancaria.

En los locales tienen su sede tres asociaciones locales de índole deportiva (el Club Escacas Xàtiva, el Club Slot-Costera-Xàtiva y la asociación de billar), además de ser utilizados igualmente por la cofradía del Cachorro, que guarda allí las andas de su imagen.

El Club Slot lleva desde 2008 utilizando el espacio, donde tiene montado una impresionante pista para coches de miniatura de 100 metros cuadrados. "Si nos dicen que tenemos que desalojar la probabilidad de que no encontremos otro sitio para colocar el circuito es muy elevada", lamenta el presidente de la entidad. Richard Pacheco recalca que en estos casi 20 años han invertido bastante dinero en mantenimiento: en 2021 llevaron a cabo una importante reforma que renovó el cableado eléctrico, pintó el local y sustituyó una de las paredes. A cambio, eso sí, no han pagado un alquiler como tal por el disfrute del estudio, puesto que sus miembros son socios del Círculo Católico y pagan la cuota correspondiente a cambio de la cesión del espacio. Aunque de momento no saben cuándo tendrán que abandonar el sitio, Pacheco -que hoy se va a competir a Barcelona a una carrera europea- lamenta que, más que el dinero gastado, lo que más les pesa es la posible pérdida de la tranquilidad que han tenido para desarrollar libremente su actividad. "Estoy ahí toda la vida, casi desde que tengo el uso de la razón", sostiene.

Los bajos del edificio tienen salida a las calles Abad Pla y Clérigos, junto a la Seu. / Perales Iborra

El presidente del Club Escacs Xàtiva, Jorge Albuixech, también indica a este diario que, de momento, no se les ha comunicado una fecha de salida del inmueble, por lo que permanecen a la espera de ver cómo evoluciona el proceso de venta. Las asociaciones deportivas han mantenido conversaciones con el ayuntamiento para intentar encontrar un local alternativo. "Es una pena, porque habíamos convertido la sede en una sala de ajedrez. La gente que venía se quedaba sorprendida por cómo la hemos acondicionado y estábamos muy contentos", incide Albuixech, que lamenta que haya sido una entidad pública la que ha puesto en venta los bajos, pese a la función social que albergan. "Nosotros estamos ahí desde 2020 o 2021. Pusimos dinero para adecuarlo, pintarlo y poner ventiladores con una inversión importante. 6.000 euros es mucho dinero para nosotros, aunque el alquiler era muy asumible", lamenta el presidente del club de ajedrez, que expresa a continuación un deseo: "Sería ideal que se lo quedara el ayuntamiento y pudiéramos continuar".

En julio de 2025, la Dirección General de Financiación de la Conselleria de Hacienda y Economía de la Generalitat Valenciana acordó la disolución de la entidad “Montepío de Previsión Social del Círculo de Obreros Católicos de Nuestra señora de la Seo”, propietaria de los locales ahora a la venta, junto con la revocación de la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora de esta entidad y la encomienda de su liquidación al Consorcio de Compensación de Seguros, que actúa como liquidador oficial de entidades aseguradoras quebradas o intervenidas y, en consecuencia, suele asumir la gestión de todos sus bienes.

142 años de historia

Según desgrana el profesor Vicent Torregrosa Barberà en un estudio, el Círculo de Obreros Católicos de Xàtiva se constituyó en 1884 "como manifestación de la respuesta de la Iglesia católica a los problemas del mundo del trabajo y la oposición a la lucha de clases". Entre sus objetivos figuraba la defensa de los principios cristianos y las buenas costumbres, junto con el fomento de los conocimientos religiosos y morales científicos literarios y artísticos, la creación de una caja de socorros mutuos y la concesión de "algunos ratos de honesta expansión, en especial los domingos y festivos".

En los bajos del número 2 de la calle Abad Pla también estuvo ubicada entre 1913 y 1923 la imprenta Nuestra Señora de la Seu, que entre otras cosas imprimía el periódico local El Obrero Setabense, órgano de difusión del pensamiento católico obrero vinculado a la Colegiata. Los bajos también fueron, hace mucho tiempo atrás, la sede del club de tenis de mesa de Xàtiva.