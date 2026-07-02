Vallada inicia la fase 2 de restauración del castillo actuando en el espacio situado entre la torre 2 y el aljibe

Vallada sigue avanzando en la reconstrucción del castillo, un monumento construido entre el siglo XI y XII, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y el ayuntamiento inicia la fase 2 de la restauración de la fortaleza, que se centrará en el entorno del lienzo 2, entre la torre 2 y el aljibe. La actuación prevista, licitada por 136.363 euros y un plazo de ejecución de 4 meses, será la cuarta intervención desde que en 2020 se redactó el Plan Director del Castillo de Vallada, el documento que establece el plan de fases de intervención y que recoge las actuaciones arquitectónicas, arqueológicas y de puesta en valor.

Imagen aérea del castillo de Vallada con algunos elementos ya restaurados en actuaciones anteriores. / Levante-EMV

Los trabajos previstos en esta cuarta actuación se localizan en el entorno del Lienzo 2, entre la torre 2 y el límite con la estructura del aljibe, abarcando también los restos de estructuras que se descubrieron y están protegidas en la última campaña de excavaciones, según detalla la memoria del proyecto, que subraya que también se llevarán a cabo actuaciones puntuales en otras zonas próximas “que requieren urgente consolidación”. Así, se iniciará la excavación arqueológica en un sector del interior del recinto que linda con el interior del lienzo 2, continuando la excavación de la última campaña, y ampliándola hacia el sur, abarcando todo el lienzo 2. Además, se llevarán a cabo catas arqueológicas en otras zonas del recinto donde se prevé intervenir en fases posteriores y en las ya excavadas.

Junto a la intervención arqueológica, también se avanzará en la consolidación del lienzo 2, el recrecido de dos hiladas de tapias en la torre 2, así como la consolidación y coronación de los restos de estructuras de tapia y mampostería localizadas en el interior del recinto en las zonas excavadas, según detalla el proyecto de consolidación y restauración del castillo. Otros trabajos previstos son la consolidación de particiones de yeso aparecidas en las zonas ya excavadas y el apeo de elementos del resto del recinto que presentan alto riesgo de colapso.

Muros del castillo de Vallada tras algunos trabajos de rehabilitación. / Levante-EMV

La actuación prevista en esta primera intervención de la fase 2 persigue consolidar los restos existentes, subraya el documento, en el que se pone de manifiesto que “debido a lo limitado del presupuesto” se han seleccionado las actuaciones a ejecutar, “priorizando aquellas que se han considerado más urgentes”. La memoria del proyecto señala que “se tratará de proteger el patrimonio arqueológico, optando siempre por la opción de la mínima intervención necesaria, con el fin de preservar y poner en valor los diferentes aspectos histórico-documentales y didácticos del monumento, coordinando los trabajos de consolidación y restauración de cada elemento con los trabajos y estudios previos de tipo arqueológico o documental que afecten a los mismos.” Añade que “tanto en las estructuras excavadas que queden al descubierto como en los restos de edificaciones del monumento, las propuestas de intervención responden a unos principios de conservación, restauración y mantenimiento, siendo siempre compatibles con los trabajos de investigación y documentación y pudiendo permitir cuando sea posible ser museizados y visitables”.

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Actuaciones anteriores

Vallada quiere restaurar y poner en valor su castillo, que presenta un estado semirruinoso, tras años de abandono y escasas intervenciones. Para ello, en 2020 trazó el Plan Director que determina las diferentes fases de intervención contempladas para materializar la rehabilitación de la fortaleza. En 2021 se llevó a cabo la primera actuación recogida en el Plan Director, la fase 1a, que se centró en el entorno de la Torre 1 y que incluyó la adecuación de la senda de acceso al recinto. En 2022 se ejecutó la segunda intervención de la primera fase (fase 1b), que abarcó la consolidación del lienzo 1 y la excavación arqueológica en el interior de este elemento. La consolidación de ese lienzo 1 se realizó en 2023, en la tercera actuación (fase 1c), que también contempló trabajos en la torre 2 y la excavación arqueológica en el interior del recinto, en el frente de este lienzo. Con esta obra se puso fin a la fase 1 del Plan Director. Vallada inicia ahora la fase 2, en una primera actuación (fase 2a) que se centrará en el entorno del lienzo 2, entre la torre 2 y el aljibe.