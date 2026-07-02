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Xàtiva recibe con honores al campeón de España Sub-16 de lanzamiento de jabalina

El alcalde ha felicitado a Juan Moreno por su reciente título nacional y ha destacado que es "un ejemplo de esfuerzo, constancia y superación para la juventud setabense"

Recepción institucional al deportista en el Ayuntamiento de Xàtiva.

Recepción institucional al deportista en el Ayuntamiento de Xàtiva. / A.X.

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Redacción Levante-EMV

Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha recibido este jueves en el Salón de Plenos al joven atleta setabense Juan Moreno Mercé, recientemente proclamado campeón de España Sub-16 de lanzamiento de jabalina, en un acto institucional de reconocimiento por sus éxitos deportivos.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, acompañado por el concejal de Deportes, Vicent Lluch, ha felicitado al deportista del Club Atletisme Xàtiva, así como a su familia, a su entrenador, Toni Ventura, y al club, por una trayectoria que ya sitúa a Juan Moreno entre las grandes promesas del atletismo español.

El título nacional llegó durante el Campeonato de España Sub-16 celebrado en La Nucía, donde Moreno completó una extraordinaria competición en la prueba de lanzamiento de jabalina. Con una mejor marca de 61,08 metros, conseguida en el tercer intento, se proclamó campeón de España, estableciendo además su mejor registro personal. Asimismo, durante el mismo campeonato demostró su polivalencia al clasificarse para la final de salto de longitud, en la que finalizó en una meritoria sexta posición.

Juan Moreno.

Juan Moreno. / A.X.

"Un orgullo para Xàtiva"

Durante la recepción, el alcalde ha destacado que «es un orgullo para Xàtiva contar con deportistas que, con trabajo, sacrificio y humildad, llevan el nombre de nuestra ciudad al más alto nivel. Juan representa los valores del deporte y es un referente para los niños y niñas que comienzan a practicar cualquier disciplina».

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Con tan solo quince años, Juan Moreno se ha consolidado como uno de los atletas con mayor proyección del panorama nacional gracias a su especialización en el lanzamiento de jabalina, sin dejar de destacar también en pruebas como el salto de longitud y el lanzamiento de disco. Su evolución deportiva lo convierte en una de las grandes esperanzas del atletismo valenciano de cara a las categorías Sub-18 y Sub-20.

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