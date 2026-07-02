Xàtiva refuerza la seguridad en la Fira d'Agost con especial atención al "supersábado" del 15 de agosto

La tradicional carrera urbana de motos que rendirá homenaje a Aspar por la mañana, las actividades de ocio en la plaça del Mercat por la tarde y el concierto de la Nit Jove con La Fúmiga como plato fuerte por la noche. Si la ciudad de Xàtiva ya suele verse desbordada de gente cualquier 15 de agosto, la concatenación de grandes eventos multitudinarios en el primer día de la Fira d'Agost de este año -que además de ser festivo cae en fin de semana- hace prever un "supersábado" con unas cifras de visitantes extraordinarias, todavía superiores a las habituales. Una circunstancia que obliga redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad desde primera hora de la mañana hasta ya entrada la madrugada.

Esta ha sido una de las cuestiones en la que se ha hecho hincapié en la Junta de Seguridad que se ha reunido este jueves en el Ayuntamiento de Xàtiva para planificar el dispositivo destinado a garantizar el normal desarrollo de los actos programados durante la Fira d'Agost 2026, con el fin de preservar la seguridad ciudadana, regular la movilidad y atender las incidencias que puedan producirse durante la semana.

La reunión, en la que han participado el alcalde de la ciudad, Roger Cerdà; el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado; la primera teniente de alcalde, Amor Amorós; la concejala de Seguridad Ciudadana, Xelo Angulo; y representantes de la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad, ha servido para perfilar el diseño de un dispositivo reforzado, en el que participarán un total de 206 servicios policiales (con una media de 30 agentes por jornada), el equivalente a 1.648 horas de servicio distribuidas entre mañanas, tardes y noches, lo que permitirá garantizar una dotación media de entre cuatro y cinco patrullas operativas por turno.

El dispositivo policial desplegado atenderá tanto la vigilancia del recinto ferial, como el control de los actos programados, la presencia en la Fira del Bestiar y en los eventos deportivos, la vigilancia de los espectáculos pirotécnicos o la realización de controles preventivos.

Desde el consistorio de Xàtiva confirman que se va a prestar "especial atención" a la jornada festiva del 15 de agosto, que contará con una gran afluencia de público y en la que, además de los actos más multitudinarios, también habrá presencia policial en el festival Al Ras del Jardí de la Pau y en los diferentes espacios escénicos de la Feria.

Refuerzos en Bixquert

«La Fira d'Agost es uno de los grandes acontecimientos del año y reúne a miles de personas llegadas tanto de nuestra ciudad como de las comarcas vecinas. Por ello es imprescindible planificar con la máxima antelación un dispositivo de seguridad a la altura de su dimensión», ha explicado el alcalde Roger Cerdà, quien ha remarcado que «este 2026 contaremos con uno de los dispositivos de seguridad más importantes de los últimos años, con refuerzos específicos para garantizar que la Fira se desarrolle con todas las garantías, para que la única preocupación de quienes nos visiten sea disfrutar de la fiesta con total tranquilidad».

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, Xelo Angulo, ha manifestado que «desde el Ayuntamiento hemos preparado un dispositivo especial de seguridad en coordinación con todos los cuerpos policiales con el fin de garantizar que la Fira se desarrolle con la máxima tranquilidad. Trabajaremos de manera conjunta con la Guardia Civil, que reforzará especialmente la vigilancia en la zona de Bixquert, así como con la Policía Nacional y la Unidad Adscrita de la Policía de la Generalitat, sumando esfuerzos para ofrecer una respuesta más eficaz en materia de seguridad ciudadana y prestar el mejor servicio posible a la ciudadanía».