Cerdà busca viviendas y terrenos para dar respuesta al interés de nuevos vecinos con el fin de llegar 400 habitantes

El Ayuntamiento de Cerdà ha hecho un llamamiento a las personas propietarias de viviendas en venta, viviendas en alquiler o terrenos edificables para que se pongan en contacto con el consistorio ante el aumento de la demanda de personas y familias que desean establecer su proyecto de vida en el municipio. Esta iniciativa forma parte del proyecto de municipio impulsado por el equipo de gobierno para seguir atrayendo población y avanzar hacia el objetivo de alcanzar los 400 habitantes.

Una calle del pueblo de Cerdà. / Perales Iborra

En los últimos meses, el ayuntamiento ha impulsado una nueva estrategia de comunicación para dar a conocer Cerdà más allá del municipio. Con una presencia activa en Instagram y TikTok, la participación del alcalde, José Luis Gijón, y de los concejales en los contenidos y la colaboración con el proyecto "Nos Vamos Pal Pueblo", el consistorio ha mostrado el día a día del pueblo, sus servicios, actividades, proyectos y la calidad de vida que ofrece Cerdà. A esta apuesta se ha sumado además la obtención del distintivo de Municipio Ideal, un reconocimiento que pone en valor al municipio como un lugar especialmente atractivo para vivir.

«Queríamos enseñar Cerdà tal y como es. Un pueblo tranquilo, bien comunicado, con servicios, actividades, una intensa vida cultural y asociativa y muchos proyectos en marcha. En definitiva, un pueblo donde se vive muy bien», ha explicado el alcalde, José Luis Gijón. La respuesta no se ha hecho esperar. El ayuntamiento ha recibido cientos de consultas, tanto a través de las redes sociales como de los canales municipales, de personas interesadas en vivir en Cerdà. «Cada semana recibimos nuevos mensajes de personas y familias que nos preguntan cómo pueden venir a vivir al pueblo. Es una noticia que nos llena de ilusión y nos confirma que el trabajo que estamos realizando está llegando a la gente. Ahora el reto es dar respuesta a ese interés y facilitar que se traduzca en nuevos vecinos y vecinas», ha señalado José Luis Gijón.

Para responder a esta realidad, el ayuntamiento ya ha impulsado cuatro viviendas municipales de alquiler asequible. La primera ya ha sido adjudicada mediante concurso público y está previsto que las otras tres se incorporen próximamente. Aun así, el creciente interés hace necesario ampliar la oferta de vivienda disponible. Por ello, el consistorio hace un llamamiento a las personas propietarias de viviendas en venta, viviendas en alquiler o terrenos edificables para que se pongan en contacto con el ayuntamiento y contribuyan a ampliar la oferta disponible para todas aquellas personas y familias que desean desarrollar su proyecto de vida en Cerdà.

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El equipo de gobierno asegura que seguirá trabajando para que Cerdà continúe creciendo sin perder su esencia. «Queremos que cualquier persona que busque tranquilidad, calidad de vida y un pueblo con futuro pueda encontrar en Cerdà el lugar ideal para desarrollar su proyecto de vida. Cada nuevo vecino y cada nueva vecina es una oportunidad para seguir haciendo crecer nuestro pueblo y una muestra de que el trabajo que estamos realizando entre todo el equipo de gobierno está dando sus frutos», ha concluido el alcalde.