Compromís per Ontinyent pide al gobierno municipal “más transparencia” sobre el Conservatorio y Veterinaria

Este jueves, el grupo municipal Compromís por Ontinyent ha registrado dos escritos dirigidos al gobierno municipal, pidiendo acceso a los expedientes, informes y documentación relacionados con el proyecto de reforma del Conservatorio Josep Melcior Gomis, y el proyecto de construcción de la futura Facultad de Veterinaria de la UV en Ontinyent.

El portavoz del principal partido de la oposición, Nico Calabuig, ha señalado que, después de consultar el borrador del Presupuesto de la Generalitat Valenciana pactado por el Partido Popular y Vox, echan de menos "partidas suficientes para abordar estos dos proyectos de manera contundente, en tiempo y forma, un hecho que sería muy preocupante, puesto que impacta sobre dos obras clave para la mejora educativa de Ontinyent". El portavoz ha pedido "claridad y transparencia al gobierno de Jorge Rodríguez sobre la posibilidad de cumplir los plazos y actuaciones que se han anunciado en los últimos tiempos para estos dos proyectos".

Por su parte, el grupo municipal de Ens Uneix en el Ayuntamiento de Ontinyent ha acusado a Compromís de "sumarse a la misma estrategia de desinformación iniciada por el PSPV al hablar de dos de los proyectos educativos más importantes que tiene en marcha Ontinyent". Los municipalistas defienden que ambas actuaciones siguen adelante y siguiendo su recorrido administrativo.

Nico Calabuig precisa que, en el primero de los escritos presentados, Compromís ha pedido acceso al expediente del proyecto para la reforma y ampliación del Conservatorio Profesional de Música ‘Josep Melcior Gomis’ de Ontinyent, previsto en el Pla Edificant. "También hemos pedido todas las comunicaciones efectuadas oficialmente entre la Generalitat y el Ayuntamiento sobre esta actuación. A estas alturas, el Presupuesto de la Generalitat no refleja ninguna inversión para esta obra, que iba a suponer una inversión de alrededor de 10 millones de euros. Esto resulta muy preocupante, puesto que su calendario de ejecución se había vinculado al del IES l'Estació, que parece que está encarando la recta final de sus obras. Le pedimos en el gobierno de Jorge Rodríguez que explique en qué punto se encuentra la inversión en el Conservatorio, que a estas alturas desaparece de la previsión de la Generalitat”.

El gobierno de Ens Uneix ha recordado que el proyecto "continúa plenamente vigente dentro del Pla Edificant" y ha manifestado que las afirmaciones sobre una supuesta desaparición de la inversión "demuestran un profundo desconocimiento del funcionamiento del programa o una voluntad deliberada de confundir la ciudadanía". La delegación continúa activa, existe consignación para las anualidades correspondientes y durante este mismo ejercicio 2026 ya se han efectuado pagos vinculados a la redacción y actualización del proyecto, mientras se trabaja en la ampliación de la delegación económica para adaptarla al nuevo presupuesto de la actuación.

Calabuig continúa indicando que, en el segundo escrito registrado, Compromís pide acceso al protocolo de Intenciones firmado entre el Ayuntamiento de Ontinyent y la Generalitat Valenciana, así como a todos los informes y documentación del expediente o expedientes relacionados con la futura Facultad de Veterinaria de la Universitat de València en la ciudad. "Queremos conocer si las partidas contempladas en el Presupuesto de la Generalitat, que son 1,5 millones para el Ayuntamiento de Ontinyent y 500.000€ para la Universitat de València, resultan suficientes para completar la redacción de los proyectos relacionados con la nueva Facultad, realizar las obras con garantías durante el que queda de la actual legislatura y dotar todos los recursos necesarios para la implantación de la docencia. Por eso, pedimos públicamente que el gobierno de Jorge Rodríguez informe si con este dinero cubrirán todos los gastos previstos y permitirán culminar el proyecto dentro de los plazos que el alcalde prometió”.

Respecto a esta cuestión, Ens Uneix recuerda que el Consell ya consignó los recursos necesarios para iniciar el proyecto y que esta partida ha permitido poner en marcha la redacción de los proyectos técnicos, que es precisamente la fase en que se encuentra actualmente la iniciativa. "No se puede ir más deprisa del que permite la propia tramitación administrativa", remarcan. Ens Uneix considera que "resulta contradictorio que Compromís cuestione ahora la ejecución de los proyectos cuando forma parte del mismo espacio político que gobernó la Generalitat durante ocho años junto al PSPV y que convirtieron demasiadas veces las obras públicas en ejemplos de lentitud burocrática, como con el Hospital. Si alguien sabe qué es eternizar proyectos es precisamente quién gestionó la Generalitat durante aquel periodo", añaden.

Cruce de reproches

“El Conservatorio Profesional de Música y la Facultad de Veterinaria son dos proyectos muy importantes para la mejora educativa de Ontinyent y la defensa de los servicios públicos. Queremos denunciar que la Generalitat del Partido Popular y Vox no está demostrando una apuesta clara por ellos, mientras rebajan impuestos a las grandes fortunas y destinan partidas millonarias a alimentar los intereses y las políticas de la extrema derecha. Le pedimos públicamente a Jorge Rodríguez y su gobierno que expliquen de forma abierta y sincera en qué punto se encuentran estos dos proyectos ahora mismo, y qué es la postura del gobierno municipal ante los hipotéticos incumplimientos de la Generalitat Valenciana. Desde Compromís por Ontinyent queremos que estos proyectos estratégicos para nuestra ciudad sean una realidad, y haremos un seguimiento exhaustivo de todos los procedimientos necesarios para conseguirlo”, ha apostillado en su comunicado Nico Calabuig.

Desde Ens Uneix califican de "sorprendente" que, "ante proyectos enormemente positivos para la ciudad, los dos grupos de la oposición parecen molestos porque les perjudica políticamente. Nos sabe mal que a Compromís y al PSOE les moleste los grandes proyectos que está consiguiendo Ontinyent, como ya pasó con las inversiones de la Diputación que no han apoyado, y ahora vuelven a intentar sembrar dudas sobre actuaciones estratégicas para el futuro de la ciudad", señalan.

Finalmente, la formación municipalista defiende que la ciudadanía espera de sus representantes "trabajo conjunto y orgullo por los proyectos que sitúen Ontinyent como referente". "Mientras algunos buscan motivos para desacreditarlos antes incluso que finalizan los trámites, el gobierno municipal continuará trabajando para que el Conservatorio sea una realidad, porque la Facultad de Veterinaria llegue a Ontinyent, igual que pasó con el nuevo Hospital General, el Palacio de Justicia o tantas otras inversiones que algunos también pusieron en entredicho y que hoy son una realidad o están plenamente encaminadas. Ontinyent necesita aliados para defender sus intereses, no una oposición instalada permanentemente en la duda y la traba".