La Costera roza el pleno en la Red de municipios contra la violencia de género tras la adhesión de Estubeny

La decimotercera Asamblea de la Red contra la violencia machista de la Diputació de València ha aprobado la incorporación de Estubeny, junto a municipios de otras comarcas como Fortaleny, Tuéjar y Simat de la Valldigna, así como la Mancomunitat de la Safor. Con los nuevos miembros, la Red de trabajo en equipo en favor de la igualdad de oportunidades y la erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres suma 250 ayuntamientos, 15 mancomunidades y el Consorcio Pactem Nord, y llega al 97% de la población de la provincia.

En el caso de la Costera, la comarca está representada en la Red por 18 ayuntamientos y la Mancomunidad La Costera-La Canal: de momento se han vinculado a ella todos los municipios a excepción de Barxeta. Los consistorios de Xàtiva y L’Alcúdia de Crespins son miembros fundadores de esta plataforma de trabajo conjunto, a la que se adhirieron en noviembre de 2018 cuando fue creada por la Diputación. Progresivamente se fueron sumando municipios. Vallada en mayo de 2019; Moixent en noviembre de 2020; La Font de la Figuera en abril de 2021; Canals, Montesa y Vallés en marzo de 2022… y así hasta la adhesión de Estubeny en la asamblea de julio de 2026.

Reflexión colectivo

Antes de la entrega de las placas acreditativas a los nuevos miembros, entre ellos Estubeny y la Mancomunidad La Costera-La Canal, que se adhirió el pasado año con la apertura de la Red a las mancomunidades y los consorcios, la Asamblea ha contado con una mesa de buenas prácticas en la que se han intercambiado experiencias impulsadas por las entidades que forman parte de la plataforma. En esta ocasión, Ayora propuso una reflexión colectiva sobre la violencia de género con una instalación artística que incluía testimonios de víctimas y familiares; Requena puso el foco en su plan abolicionista de la prostitución; Palma de Gandía presentó el proyecto ‘El miedo no puede marcar el camino’, una iniciativa del ayuntamiento para identificar los espacios oscuros del pueblo y su entorno e impulsar una ruta segura e igualitaria; y Alberic avanzó el proyecto que subvencionará este año la Diputación, dirigido a trabajar la convivencia y la detección de desigualdades con menores de entre 8 y 16 años.

Los máximos responsables de la Diputación, Vicent Mompó y Natàlia Enguix, coinciden en “la firme apuesta por la igualdad en todos los ámbitos de la gestión”. Antes de acceder al antiguo convento del siglo XVIII, el presidente Mompó manifestó que “unas políticas de igualdad eficaces evitan miedo, silencios, sufrimiento y violencia”. Para alcanzar esa eficacia, la vicepresidenta Enguix apuntó a la colaboración interadministrativa. “La Red avanza, no ha dejado de avanzar. Empezamos en 2018 con 49 municipios fundadores y hoy contamos con 250 ayuntamientos y 15 mancomunidades, muy cerca del cien por cien de la provincia al que nos gustaría llegar. Las sinergias y el intercambio de información y experiencias demuestran la unidad de las entidades que forman parte de esta estructura de trabajo”.

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En opinión de la vicepresidenta, “formar parte de la Red supone asumir una responsabilidad en prevención, detección y acción local frente a la manifestación más cruel de la desigualdad entre hombres y mujeres y la vulneración de derechos humanos que supone la violencia contra la mujer”. Enguix puso en valor “el esfuerzo inversor que estamos realizando para impulsar este tipo de políticas en nuestros municipios, como demuestra que las ayudas para la Red han pasado de 700.000 euros en 2024 a millón y medio este año”.