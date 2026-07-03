¿Cuánto deben a los bancos los consistorios de la Costera, la Canal y la Vall? La mitad no tiene pasivos y solo 6 aumentaron su carga financiera en 2025

Los ayuntamientos de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida han saneado sus cuentas en el último año y la mayoría de consistorios con deuda bancaria han reducido el saldo pendiente de pago con entidades financieras y otras administraciones, según el último balance del Ministerio de Hacienda sobre la deuda viva de las entidades locales (la deuda viva es la deuda bancaria, sin contar las facturas o pagos pendientes con proveedores y contratistas).

A fecha de 31 de diciembre de 2025, 23 de los 61 ayuntamientos de las tres comarcas arrastraban deuda bancaria, dos menos que al cierre de 2024. Y de la veintena con pasivo, solo 5 lo incrementan en 2025.

Pleno municipal de Xàtiva del pasado mes de junio. / Perales Iborra

Las dos grandes ciudades del territorio, Xàtiva y Ontinyent, redujeron su carga financiera. La capital de la Costera es la que liberó más lastre y rebajó en más de 2 millones de euros (2.102.550) la deuda viva, hasta situarla ligeramente por debajo de los 7 millones de euros. El pasivo financiero, que superaba los 9 millones en 2024, bajó en 2025 hasta los 6.930.943 euros (-23,27%), aunque en este 2026 esa cifra se ha incrementado al contraer el consistorio un nuevo préstamo de 3,9 millones para financiar inversiones.

En Ontinyent, la deuda bajó en 748.869 euros (-7,56%) hasta los 9.148.882 euros. Un año antes, el pasivo bordeaba los 10 millones de euros.

La localidad “líder” en deuda viva sigue siendo Vallada, con una deuda de 26.841.880 euros, aunque el municipio de la Costera reduce el saldo en más de 300.000 euros en un año, situándose al final de 2025 por debajo del umbral de los 27 millones. El año anterior, Vallada ya recortó en más de medio millón de euros el saldo pendiente con entidades bancarias. El fallo del parque logístico de Valpark, después de que las empresas urbanizadoras abandonaran las obras, hundió económicamente a Vallada, que lleva años tratando de desbloquear la situación del parque para sanear las cuentas. Recientemente, Vallada ha anunciado la llegada de la primera empresa a Valpark, la mercantil Trans-Asistencia de la Chica, S.L., adjudicataria del servicio público de depósito de vehículos intervenidos por los órganos judiciales en la Comunitat Valenciana. La reactivación del parque empresarial supondría un importante desahogo económico para Vallada.

Entre los ayuntamientos que liberan deuda viva, destaca el consistorio de Albaida, el segundo que mayor importe de pasivo desprende, con una disminución de 1.450.100 euros. La deuda bancaria baja de 6,5 millones en 2024 hasta los 5.051.200 euros (-22,3%) al cierre de 2025. L’Alcúdia de Crespins reduce en 52.150 euros el pasivo bancario, dejándolo en 614.068 euros, mientras que Benigànim salda 295.051 euros con los bancos y reduce la deuda viva hasta los 621.515 euros. Castelló de Rugat, que en 2024 superaba el millón de euros de deuda, se desprende de 230.836 euros y recorta la deuda viva hasta los 770.795 euros, mientras que Benissuera reduce en más de 25.000 euros la deuda, dejándola en los 39.158 euros, y Montaverner recorta 106.780 euros para situar la deuda viva en los 718.510 euros. Las otras dos localidades de la Vall que reducen el pasivo son el Palomar y la Pobla del Duc. La primera es la que mayor porcentaje de rebaja se apunta, con una disminución del 79,76%, bajando de 273.749 a 55.392 euros la deuda en un año. Por su parte, la Pobla del Duc se desprende de 179.208 euros y sitúa la deuda por debajo del millón de euros, hasta los 913.317 euros.

En Canals, el saldo amortizado de 43.820 euros permite reducir la deuda viva a 171.180 euros; el Genovés también rebaja el pasivo, a los 569.857 euros, tras abonar 21.106 euros, mientas que la Granja de la Costera disminuye en más de la mitad la deuda hasta dejarla en 5.039 euros. En Llocnou d’en Fenollet, el pasivo se reduce en 19.275 euros, situando la deuda en 52.798 euros. En la Costera, Rotglà i Corberà y Torrella también disminuyen el pasivo. En la primera localidad, en 165.876 euros, que rebaja la deuda hasta los 80.410 euros; y en Torrella en más de la mitad, amortizando 75.011 euros para dejar el pasivo bancario en 58.490 euros.

Ayuntamientos sin deuda

Tres localidades del territorio han conseguido saldar toda la deuda que mantenían con entidades financieras, dejando el saldo en 0 euros en 2025. Son Benissoda, que ha amortizado los 40.265 euros de deuda; Bolbaite, que ha saldado un pasivo de 3.540 euros que tenía; y Novetlè, que ha saldado los 63.975 euros pendientes y deja a 0 la deuda viva. Con estos tres, los ayuntamientos sin deuda bancaria se elevan a 38: Atzeneta d’Albaida, Agullent, Alfarrasí, Anna, Aielo de Malferit, Aielo de Rugat, Barxeta, Bèlgida, Beniatjar, Benicolet, Benissoda, Bicorp, Bocairent, Bolbaite, Bufali, Carrícola, Quatretonda, Enguera, Estubeny, Fontanars dels Alforins, Guadasséquies, Llutxent, Llanera de Ranes, la Llosa de Ranes, Millares, Moixent, Montesa, Montitxelvo, Novetlè, l’Olleria, Pinet, Quesa, el Ràfol de Salem, Rugat, Salem, Sempere, Terrateig, Vallés.

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Aumentan el pasivo

En el lado opuesto está Cerdà, que en 2024 no tenía deuda viva y en 2025 ha contraído un saldo negativo de 90.192 euros, pendiente de pago con los bancos. Los otros cinco municipios que aumentan la deuda bancaria son Bellús, Chella, la Font de la Figuera, Navarrés y Otos. Esta última localidad incrementa más del doble el pasivo que tenía, elevándolo en 40.156 euros y situándolo en 70.000 euros al final del año 2025. La otra localidad de la Vall d’Albaida, Bellús, eleva en 93.546 euros el pasivo, que crece hasta los 168.000 euros. Chella suma 27.010 euros de deuda bancaria, que aumenta hasta los 771.254 euros; y Navarrés supera los 2 millones de euros (2.298.504) tras incrementar el pasivo en 745.241 euros en un año. La Font de la Figuera prácticamente cuadruplica la deuda bancaria, que pasa de 100.000 euros en 2024 a los 399.967 euros con los que finaliza el 2025.