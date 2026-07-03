La Font de la Figuera inicia un ambicioso proyecto para mejorar la eficiencia energética del casco antiguo y poner en valor su patrimonio histórico y turístico

El Ayuntamiento de La Font de la Figuera ha iniciado la ejecución del proyecto de Mejora de la Eficiencia Energética del Casco Antiguo y revalorización de los Recursos Turísticos, Monumentos y Espacios Emblemáticos, una actuación que "marcará un antes y un después" en la imagen del centro histórico del municipio.

El regidor de Turismo, Mariano Ferriz, explicó esta iniciativa durante el pleno ordinario celebrado el pasado 30 de junio, donde destacó que se trata de un proyecto que combina dos objetivos fundamentales: avanzar hacia un municipio más sostenible y eficiente desde el punto de vista energético y, al mismo tiempo, poner en valor el rico patrimonio turístico de La Font de la Figuera.

Las actuaciones se desarrollarán en la Plaza Mayor, calle Virgen María de los Chicos, calle Nueva, calle San Juan, calle Pallises —desde la Casa Abadía hasta la Plaza de la Iglesia—, calle Joan de Joanes, calle Santísima, calle Abadía, Plaza de la Iglesia, paseo Vicente Rojo, calle San Cristóbal y calle Ravalet, renovando completamente el sistema de alumbrado con tecnología LED de última generación.

El Regidor de Turismo destacó que una de las grandes apuestas del proyecto es la mejora de la eficiencia energética. Las nuevas luminarias incorporan sistemas inteligentes de regulación y telegestión que permitirán adaptar la intensidad y la temperatura de color de la luz según las necesidades de cada momento de la noche, reduciendo el consumo energético, minimizando la contaminación lumínica y mejorando la calidad de la iluminación. De hecho, la potencia instalada pasará de los 8.300 vatios actuales a los 4.780 vatios, una reducción superior al 40% que evidencia la apuesta del Ayuntamiento por la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Pero el proyecto también nace con una clara vocación turística. La nueva iluminación, contemplada en el Plan Estratégico Municipal de Turismo de La Font de la Figuera, “2.1.2. Implementación de un sistema de alumbrado eficiente para los recursos turísticos”; permitirá resaltar algunos de los espacios más turísticos, monumentalea y emblemáticos de La Font de la Figuera, ofreciendo una nueva visión nocturna del municipio y reforzando su atractivo patrimonial.

Entre los recursos que se pondrán especialmente en valor se encuentran el Ayuntamiento, la Font de la Plaza, el Monumento a Joan de Joanes, la Font del Santísimo, la Casa Abadía, la Font de la Iglesia, el Monumento a Vicente Rojo, la Cruz del Muro, el Santo de Piedra, el Muro del Ravalet, el Retablo de la Mare de Déu dels Xics, y las Casas Natales del pintor más destacado del Renacimiento valenciano, Joan de Joanes, del General Vicente Rojo y del Artista fallero fontí Vicent Tortosa.

La iglesia, un referente visual

Ferriz destacó que una de las actuaciones más relevantes será la nueva iluminación monumental de la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, que convertirá el templo en uno de los grandes referentes visuales del municipio durante la noche. El proyecto contempla la iluminación de los laterales, la fachada principal, el campanario, las campanas y las bóvedas, resaltando toda la monumentalidad de uno de los edificios más representativos de La Font de la Figuera. Además, también se iluminarán otros puntos de interés patrimonial distribuidos por el casco antiguo, así como el empedrado del “Muro”, reforzando el valor paisajístico del municipio.

El proyecto cuenta con una inversión de 120.576,50 euros, financiada íntegramente gracias al Pla Obert d'Inversions de la Diputación de València, y será ejecutado por la empresa Valdonaire Solucionas Técnicas S.L.

Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa avanzando en su compromiso con la modernización de los servicios públicos, la protección del patrimonio y la promoción turística, consolidando una estrategia que apuesta para hacer de La Font de la Figuera un municipio más sostenible, más eficiente y con un centro histórico cada vez más atractivo tanto para sus vecinos como para los visitantes. Al mismo tiempo, este proyecto representa un nuevo paso en el desarrollo del Plan Estratégico Municipal de Turismo de La Font de la Figuera, impulsando actuaciones que refuerzan la identidad del municipio, ponen en valor sus recursos patrimoniales y contribuyen a consolidarlo como un destino turístico de calidad.