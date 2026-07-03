L’Olleria mejora un punto clave de las fiestas de Moros y Cristianos

El Ayuntamiento de l’Olleria ha iniciado la actuación de mejora de un punto clave en las fiestas de Moros y Cristianos de la localidad, que se celebran a finales de agosto y principios de septiembre. El consistorio ha puesto en marcha los trabajos de adecuación de las aceras de la conexión entre la rotonda de Sant Miquel con la avenida Jaume I y la calle Clara Campoamor.

Trabajos de adecuación de la rotonda de Sant Miquel en l'Olleria. / Ajuntament l'Olleria

El objetivo de esta obra, según destacan desde el ayuntamiento, es mejorar la accesibilidad de las aceras creando pendientes suaves y rebajando su altura general. Las mejoras facilitarán el tráfico de peatones en una zona que, en periodo de fiestas, cuenta con una gran afluencia de festeras y festeros, bandas de música y público, además de más margen de maniobra para las carrozas durante actos como la Entrada de moros y cristianos, apuntan desde el consistorio que preside Ramón Vidal, en la información sobre las obras publicada a través de los perfiles sociales del ayuntamiento.

Trabajos de adecuación de la rotonda de Sant Miquel de l'Olleria. / Ajuntament l'Olleria

El plazo de ejecución de los trabajos, que han comenzado estos días, es de dos meses, por lo que se prevé que estén concluidas para las próximas fiestas de Moros y Cristianos de 2026, que se celebran entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre. Durante el periodo de ejecución de las obras se creará una conexión entre los pasos de peatones.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de l’Olleria afirma que “continuamos trabajando para mejorar la accesibilidad y la seguridad viaria de nuestro municipio”.