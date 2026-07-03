L’Olleria mejora un punto clave de las fiestas de Moros y Cristianos
El ayuntamiento inicia la adecuación de las aceras entre la rotonda de Sant Miquel, la avenida Jaume I y la calle Clara Campoamor, por donde pasan las carrozas en la Entrada y es zona de gran afluencia de festeros, bandas de música y público
El Ayuntamiento de l’Olleria ha iniciado la actuación de mejora de un punto clave en las fiestas de Moros y Cristianos de la localidad, que se celebran a finales de agosto y principios de septiembre. El consistorio ha puesto en marcha los trabajos de adecuación de las aceras de la conexión entre la rotonda de Sant Miquel con la avenida Jaume I y la calle Clara Campoamor.
El objetivo de esta obra, según destacan desde el ayuntamiento, es mejorar la accesibilidad de las aceras creando pendientes suaves y rebajando su altura general. Las mejoras facilitarán el tráfico de peatones en una zona que, en periodo de fiestas, cuenta con una gran afluencia de festeras y festeros, bandas de música y público, además de más margen de maniobra para las carrozas durante actos como la Entrada de moros y cristianos, apuntan desde el consistorio que preside Ramón Vidal, en la información sobre las obras publicada a través de los perfiles sociales del ayuntamiento.
El plazo de ejecución de los trabajos, que han comenzado estos días, es de dos meses, por lo que se prevé que estén concluidas para las próximas fiestas de Moros y Cristianos de 2026, que se celebran entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre. Durante el periodo de ejecución de las obras se creará una conexión entre los pasos de peatones.
El Ayuntamiento de l’Olleria afirma que “continuamos trabajando para mejorar la accesibilidad y la seguridad viaria de nuestro municipio”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Incendio en València: Arde el asentamiento okupa de los bajos de la calle Picayo de Benicalap
- Edwards empieza a contratar a 1.200 trabajadores para su planta de Moncada
- La jueza de la dana no podrá obtener el contenido de los wasaps entre Mazón y su jefe de Gabinete
- Un hombre mata a su mujer y a una hija y hiere a otra en una partida rural de Alicante
- La Comunitat Valenciana estrena nuevo parque acuático este verano
- Aemet avisa de una posible nueva ola de calor en la Comunitat Valenciana: las temperaturas superarán los 40 grados
- Maria-Mercè Marçal y Rodoreda: el examen de Valenciano en las PAU de julio pasa por encima de la exclusión de autores catalanes
- Justicia cierra una subida salarial de 180 euros mensuales para sus 5.800 funcionarios