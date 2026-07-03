Ontinyent propone a la Generalitat que conceda la Cruz al Mérito Policial a diez agentes locales

El Ayuntamiento de Ontinyent propondrá a la Generalitat Valenciana la concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco a diez miembros de la Policía Local que han superado los veinticinco años de servicio en los cuerpos de Policía Local de la Comunitat Valenciana. La iniciativa, presentada por el regidor de Policía Local, Juan Pablo Úbeda, recibió el apoyo unánime de todos los grupos políticos durante la última sesión plenaria de la corporación municipal.

La propuesta incluye los inspectores José Toledo Pulido y Gabriel Belda García; los oficiales Lorenzo Llorens Sánchez y César Mateu Saus; así como los agentes Raúl Sempere Calatayud, César Marchirant García, Evaristo Marín Carbonell, Sofia Ibáñez Climent, José Antonio Jorques Mas y David Badenes Rubio, todos ellos con una trayectoria profesional que supera el cuarto de siglo al servicio de la ciudadanía.

Tal como recoge el expediente tramitado desde el ayuntamiento, la propuesta se fundamenta en el informe emitido por la Prefectura de la Policía Local, en el cual se destaca que todos los profesionales propuestos han desarrollado su carrera con integridad, profesionalidad y diligencia, reuniendo los requisitos previstos para la obtención de esta distinción honorífica que otorga la Generalitat Valenciana. Durante su intervención en el pleno, Juan Pablo Úbeda señalaba que la propuesta “va mucho más allá de un trámite administrativo”, puesto que supone “un acto de justicia, de gratitud y de reconocimiento hacia unas personas que han dedicado más de veinticinco años de su vida al servicio público, velando por la seguridad, la convivencia y el bienestar de los vecinos y vecinas de Ontinyent”.

El regidor aprovechaba también la presentación de la iniciativa para reivindicar el papel que ejerce la Policía Local en la ciudad y poner en valor un modelo de servicio público que considera referente. En este sentido, destacaba que “cuando pensamos en la Policía Local a menudo lo hacemos desde la perspectiva de la regulación del tráfico o de la seguridad ciudadana, pero la realidad es que su trabajo va mucho más allá”. Úbeda incidía que la Policía Local de Ontinyent es “una policía de proximidad que conoce los barrios y las personas, que está presente en la vida cotidiana de la ciudad y que desarrolla una tarea asistencial fundamental”. Así, recordaba su intervención en situaciones de vulnerabilidad social, la colaboración permanente con los servicios sociales municipales, el acompañamiento a las personas mayores, la protección de las víctimas de violencia de género, las tareas educativas en los centros escolares en materia de seguridad viaria y convivencia, así como su participación en los dispositivos especiales que hacen posible el desarrollo con normalidad de las fiestas, actividades culturales, acontecimientos deportivos y otros actos multitudinarios.

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El responsable municipal de Policía remarcaba igualmente la disponibilidad permanente de los efectivos del cuerpo, “las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año, afrontando emergencias, incidentes y situaciones complejas con profesionalidad y vocación de servicio". En este sentido, el regidor subrayaba que el reconocimiento a los diez miembros propuestos “es también un reconocimiento a toda la Policía Local de Ontinyent”, así como al modelo de seguridad que se ha ido consolidando durante los últimos años, “basado en la prevención, la mediación, la asistencia a las personas más vulnerables, la educación en valores cívicos y la confianza que la ciudadanía deposita en sus servidores públicos”, manifestaba.