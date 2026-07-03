Plata y nuevo récord de España para Judith Tortosa en el Grand Prix WPA de Olomouc
La atleta de Xàtiva marca un registro de 17.50 segundos y se consolida como la número 2 del ranking mundial WPA
Nuevo éxito de la atleta de Xàtiva Judith Tortosa. La setabense ha protagonizado una actuación sobresaliente en el Grand Prix WPA de Olomouc (República Checa), firmando un día memorable tanto en las series clasificatorias como en la final de esta prestigiosa competición de para-atletismo, que se está celebrando estos días. Judith Tortosa llegaba a la cita internacional después de proclamarse campeona de España en el Campeonato de España de Atletismo Adaptado por Clubes. En la competición de Olomouc, Judith Tortosa se ha colgado la medalla de plata y ha conseguido un nuevo récord de España.
En la sesión matinal, Tortosa dominó con autoridad su serie, imponiéndose con un tiempo de 18.29 segundos pese a un viento en contra de -1.3 m/s. La española se situó por delante de la lituana Deimante Arlauskytė (1999), segunda con 22.80 segundos, y de su compatriota Kotryna Zizmaraite (2004), tercera con 23.53 segundos.
Ya por la tarde, apenas cinco horas después, Judith Tortosa volvió a la pista para disputar la final, donde elevó aún más su rendimiento. La atleta rebajó su mejor marca personal en 0.41 segundos, deteniendo el cronómetro en un espectacular 17.50, lo que supone un nuevo récord de España. Este registro la consolida además como número 2 del ranking mundial WPA.
Este brillante resultado le valió la medalla de plata, solo superada por la vigente campeona del mundo, la polaca Magdalena Andruszkiewicz (1989), que se llevó el oro con un tiempo de 17.05 segundos. El podio lo completó la alemana Sandra Barbara Faerber (1992), con 19.05 segundos.
Más allá de las marcas, el resultado refleja el trabajo de todo un equipo, Club Atletisme Xàtiva, FESA, FEDPC y el Proyecto FER. Con este resultado, Tortosa confirma su excelente estado de forma y se posiciona como una de las grandes referencias del atletismo paralímpico a nivel mundial.
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