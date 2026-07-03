La Vall d'Albaida celebra el Orgullo Rural para reivindicar la diversidad lgtbiq+ en los pueblos
La asociación La Vall Diversa organiza este sábado, 4 de julio, en Albaida-l’Aljorf una jornada festiva y reivindicativa para visibilizar las realidades del colectivo fuera de las grandes ciudades
El evento contará con una manifestación, la lectura del manifiesto y varias actividades culturales y lúdicas
La Vall d'Albaida se teñirá con los colores del arco iris este sábado, 4 de julio, para celebrar una nueva edición del Orgullo Rural. Organizado por el colectivo La Vall Diversa, el evento nace con el claro objetivo de descentralizar el Orgullo LGTBIQ+, llevando la reivindicación, la celebración y la visibilidad en los entornos rurales y pueblos pequeños del interior valenciano.
Bajo el convencimiento que "en los pueblos también estimamos y somos varios", el Orgullo Rural de este año quiere poner de manifiesto la importancia de crear espacios seguros y redes de apoyo comunitario para las personas LGTBIQ+ que deciden vivir, trabajar y desarrollar sus proyectos vitales lejos de las grandes áreas metropolitanas.
La jornada de sábado arrancará en Albaida-l'Aljorf. El plato fuerte de la convocatoria será la manifestación del Orgullo Rural, que recorrerá las calles principales de la localidad a partir de las 18:00 horas. Al acabar la marcha, se procederá a la lectura del manifiesto oficial de la Vall Diversa, un texto que pone el foco en contra de la LGTBIfòbia en el mundo rural, la carta al pueblo de una persona LGTBIQ+ y la entrega de placas conmemorativas a los pueblos que han organizado otros años el Orgullo Rural de la Vall d'Albaida.
La noche cerrará con un cariz festivo para celebrar la diversidad y la alegría compartida. A partir de las 20:00 horas, se iniciarán las actuaciones y la cena preparadas en la plaza de Sant Domenec de l'Aljorf: un Bingo Musical Solidario, y el Espectáculo “Babel” formado por miembros de la Vall Diversa y del “Grup Sense Vergonya”. Todas las actividades están destinadas a todos los públicos.
La voz de Vall Diversa
Desde la organización, La Vall Diversa señala que "el Orgullo Rural no es solo una fiesta, es un acto de resiliencia y de reafirmación. Queremos que cualquier joven o persona adulta de la Vall d'Albaida sepa que no hay que huir a la ciudad para ser quién es ni para amar a quién quiera". La entidad hace un llamamiento a toda la ciudadanía de la comarca, independientemente de su orientación o identidad, a sumarse a esta jornada de convivencia y orgullo. Toda la información actualizada sobre los horarios, la ubicación de los actos se puede consultar a través del perfil oficial de Instagram de la asociación: @valldiversa.
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