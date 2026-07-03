Xàtiva incorpora un robot desbrozador para reforzar la prevención de incendios forestales

Xàtiva continúa reforzando las actuaciones de prevención de incendios forestales con la adquisición de nueva maquinaria especializada destinada a los trabajos que desarrolla la brigada municipal de Agricultura en terrenos de titularidad municipal.

Robot desbrozador adquirido por el Ayuntamiento de Xàtiva para la prevención de incendios forestales. / Ajuntament Xàtiva

La maquinaria adquirida está compuesta por dos desbrozadoras, una desbrozadora con cuchilla trituradora, un soplador y, como principal novedad, un robot desbrozador forestal. Este equipo se controla de forma remota hasta una distancia de 200 metros, lo que aumenta la seguridad de los operarios en zonas con fuertes pendientes o con riesgo de proyección de restos vegetales. Además, su gran capacidad de trabajo le permite actuar en terrenos complicados y con vegetación densa, mejorando la eficiencia de las labores y reduciendo los tiempos de ejecución. También facilita los trabajos en zonas próximas al paso de personas y vehículos, al permitir un mayor control sobre la proyección de restos vegetales.

La actuación tiene como objetivo contribuir a reducir el número de incendios forestales y minimizar los daños que estos pueden ocasionar. La nueva maquinaria permitirá mejorar las tareas de desbroce y la creación de fajas auxiliares y perimetrales, fundamentales para la protección del término municipal.

La compra ha sido posible gracias a la subvención concedida por la Diputació de València dentro del programa de gestión forestal y prevención de incendios forestales correspondiente al ejercicio 2025. La inversión inicial se valoró en 12.804,98 euros y, finalmente, la adjudicación se ha realizado a Maquinaria Molina por un importe de 11.908 euros. De esta cantidad, 10.214 euros están financiados por la Diputació de València.

Con esta adquisición, el Ayuntamiento de Xàtiva ha destinado durante el último año más de 27.000 euros a actuaciones de prevención de incendios forestales. Además, se está actualizando el Plan de Prevención de Incendios Forestales y se encuentra en redacción un proyecto de autoprotección para Bixquert. A ello se suman diferentes actuaciones, como la construcción de un cortafuegos en la zona de la Cova Negra y los trabajos de limpieza perimetral de la urbanización del Mistero.

Robot desbrozador adquirido por el Ayuntamiento de Xàtiva para la prevención de incendios. / Ajuntament Xàtiva

La concejala de Agricultura, Susana Gomar, ha destacado que «la prevención es la mejor herramienta para proteger nuestro entorno natural. Con esta nueva maquinaria mejoramos la capacidad de actuación de la brigada municipal e incorporamos tecnología innovadora que nos permite trabajar con mayor eficacia y seguridad. Continuaremos invirtiendo en la protección de nuestro patrimonio forestal y en la reducción del riesgo de incendios».

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A estas actuaciones se sumará la subvención correspondiente a 2026 y una inversión de 123.000 euros destinada a prevención y emergencias. La protección del medio natural y el desarrollo de una política activa de prevención de incendios forestales constituyen líneas de actuación fundamentales del consistorio, tanto para la modernización de los recursos municipales como para garantizar la seguridad de los trabajadores y de la ciudadanía.