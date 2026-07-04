El Ràfol de Salem rastrea la puerta principal de acceso a su santuario de la Edad del Hierro

El yacimiento del Corralet, perteneciente a los términos del Ràfol de Salem y Salem, es un asentamiento de la Primera Edad de Hierro, uno de los pocos de esta época en el territorio valenciano, donde son más habituales los yacimientos íberos. El Corralet, cuyos estudios realizados hasta ahora han permitido identificarlo en la etapa del Hierro I, todavía es un gran desconocido -se han llevado a cabo pocas intervenciones-, pero emprende ahora una nueva campaña arqueológica en la que el objetivo principal es localizar la puerta principal de acceso al yacimiento.

Yacimiento del Corralet del Ràfol de Salem y Salem. / Ajuntament del Ràfol de Salem

El Ayuntamiento del Ràfol de Salem acaba de iniciar -hace unos 15 días comenzaron los trabajos- la tercera intervención arqueológica y de consolidación del asentamiento, unos trabajos que permitirán continuar la excavación arqueológica de la muralla sur, iniciada durante la primera campaña, y avanzar hacia el norte hasta alcanzar la denominada Torre 3, según detalla la memoria del proyecto de actuación, que destaca que, con esta intervención, se persigue profundizar en el conocimiento del yacimiento y localizar, en el espacio entre las dos torres, el acceso principal. El ayuntamiento cuenta con una ayuda de la Generalitat Valenciana que sufraga la actuación, con una inversión que ronda los 150.000 euros, entre los trabajos (unos 128.300 euros), la redacción del proyecto y la tramitación del mismo. Los trabajos, con un plazo de ejecución de unos 4 meses, han sido adjudicados a Arqueox Patrimonio SL.

La excavación arqueológica se centrará en tres ámbitos. El primero, en el sector intramuros adosado a la muralla sur, donde se completará la excavación de la vivienda parcialmente documentada en las dos campañas anteriores, llevadas a cabo en 2021 y 2022, incluyendo sus dependencias y el horno asociados, según detalla el documento del proyecto de actuación previsto. El segundo ámbito de excavación será la torre 2 y el frente meridional de la muralla, “aún inexplorados, con el fin de analizar su técnica constructiva y tipología, y establecer una comparación con la torre 1”, describe el proyecto. El tercer ámbito de actuación será el sector central del yacimiento, “que comprende la gran depresión y diversas estructuras negativas de origen antrópico, cuya excavación permitirá precisar la secuencia estatigráfica y funcional del conjunto”. En las dos campañas anteriores se realizaron trabajos de desbroce y aclarado de la masa forestal que cubre el yacimiento para hacer un levantamiento topográfico básico, “herramienta fundamental para iniciar los trabajos de recuperación, que comenzaron en una primera campaña desarrollada en el año 2021”, exponen.

Intervención en el yacimiento del Corralet. / Levante-EMV

La alcaldesa del Ràfol de Salem, Carolina Mengual, pone de manifiesto la importancia de esta tercera campaña de intervención arqueológica, una campaña “con más recursos económicos que las dos anteriores, que fueron intervenciones más pequeñas, lo que permitirá llevar a cabo una actuación de mayor envergadura. Será un impulso importante para avanzar en el estudio del poblado”. Mengual señala que la intervención se desarrollará en la zona de la muralla “para determinar la entrada principal del poblado”. En las intervenciones anteriores “se hicieron catas, que permitieron descubrir diferentes viviendas. Y ahora, con esta tercera, se actuará más dentro del poblado”, apunta.

El yacimiento del Corralet no es visitable, de momento, pero los primeros “visitantes” podrán descubrirlo el próximo mes de octubre, cuando el Ayuntamiento del Ràfol de Salem tiene previsto realizar una jornada de puertas abiertas para “dar a conocer lo que se ha encontrado hasta ahora, los trabajos desplegados y que la gente pueda saber que atesora este yacimiento”, afirma la alcaldesa. Esta jornada de puertas abiertas, que permitiría que el yacimiento acogiera los primeros visitantes -la iniciativa no se ha llevado a cabo en las anteriores campañas-, se efectuaría, según explica Mengual, cuando los trabajos estén a punto de concluir y los arqueólogos y técnicos “aún estén trabajando, de modo que sean ello los que puedan explicar, con propiedad, que es este yacimiento”.

Visitable y atractivo turístico en un futuro

La alcaldesa del Ràfol de Salem afirma que trabajan para que en un futuro el yacimiento sea visitable y pueda convertirse en un reclamo turístico para Salem y el Ràfol de Salem, tanto para la comarca, que podrá conocer así parte de su historia, como para visitantes de otras partes. Carolina Mengual reconoce que para ello “se necesita tiempo. Las campañas de excavación arqueológica van poco a poco porque se necesitan recursos de otras administraciones para llevarlas a cabo”, pero destaca que “es un poblado del Hierro I, que no son muy habituales en la Comunitat Valenciana, donde predominan los íberos, y es importante para el territorio, para que la gente conozca cómo vivían, qué hacían los moradores que habitaron el yacimiento. Es importante que se dé a conocer, abrirlo a la gente y que pueda ser un atractivo turístico” en el futuro.

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Excavación arqueológica en el yacimiento del Corralet, en una campaña de intervención anterior. / Levante-EMV

El yacimiento del Corralet, que está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), es un enclave de alto valor histórico, identificado como un asentamiento del Hierro I, con fuerte componente orientalizante, con estructuras defensivas que controlaban las rutas de paso por la Serra del Benicadell y mantenían contactos comerciales con el ámbito fenicio, destacan los expertos. La preservación de este yacimiento es “esencial para comprender la evolución cultural de la Vall d’Albaida en época protohistórica”, concluyen.