Sostenibilidad y poca actividad turística

El Plan de Sostenibilidad en Destino (PSTD) de Xàtiva, anunciado reiteradamente desde el ayuntamiento setabense, con innumerables publicaciones, desde su inclusión en la convocatoria extraordinaria del año 2023 del Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos de la Comunitat Valenciana 2021-2023, pero todavía no concretado sobre el terreno -y eso que asignaba una importante inversión, de 80.000 euros en el caso del PSTD Xàtiva para las tareas de gestión y evaluación-, se ha vendido como la panacea a todos los males enquistados del turismo de Xàtiva, y su más que mejorable gestión municipal, pero, ¿es realmente así?

Font del Lleó junto a la Oficina de Turisme de Xàtiva, en una imagen de archivo. / AGUSTI PERALES IBORRA

La tan traída y llevada sostenibilidad turística en Xàtiva invita a abrir un debate que además permita la reflexión sobre el actual modelo turístico de la ciudad, la situación de la demanda y la oferta hoy en día y el diagnóstico de evolución y futuro al que se encamina, sin olvidar su potencial de sobra para convertirse en un auténtico y competitivo destino, aunque lleva ya demasiados años en la casilla de salida para intentar lograrlo.

Las modificaciones sucesivas de las actuaciones del Plan a realizar, como la de aquel anuncio, con infografía del ayuntamiento de Xàtiva, presentado hace años en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, de Madrid, de un gran aparcamiento de coches en la zona protegida y natural junto a la microreserva de flora de la costa del Castell de Xàtiva, del que ya nunca más se supo, arrojan cierta incertidumbre en cuanto al diseño y realización de las mismas, decididas en el ámbito municipal, teniendo en cuenta la exigencia de la Unión Europea, de la que provienen los fondos, sobre que las entidades destinatarias finales garantizarán el pleno cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo al medio ambiente”, con prevención y control de la contaminación, protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas o mitigación y adaptación al cambio climático. En cuanto a las actuaciones anunciadas a bombo y platillo en el castillo de Xàtiva, utilizadas como excusa mediocre y vergonzosa ante las duras recomendaciones -las cuartas- del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, por el lamentable abandono y deterioro de la fortaleza en el último decenio, habrá que estar muy pendiente de posibles obras que no se ajusten a la normativa en un monumento histórico-artístico nacional, Bien de Interés Cultural (BIC), que sigue sin tener su obligatorio Plan Director.

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Entre tanto, la actividad turística en la ciudad continua sin despegar en otra temporada turística estival que se prevé de buenas cifras en España y en los principales destinos turísticos valencianos y alicantinos cercanos a Xàtiva, por la complicada coyuntura económica internacional, con los acontecimientos en Oriente Medio y el estrecho de Ormuz. Se repite el anuncio por parte del ayuntamiento de reducción de horarios y servicios turísticos de cara a la temporada estival; el mal funcionamiento del trenet turístico en los últimos meses genera inseguridad en los operadores turísticos interesados en una Xàtiva que consideraban atractiva, pero a la que cada vez más deciden no venir por la escasa y desorganizada actividad turística, y más en verano, en el que resulta difícil contratar alguna excursión o visita guiada con garantías de acuerdo a la legislación turística vigente, y ello sumado a la desinformación, las trabas para la organización y acceso de grupos, la falta de ventajas y atención de calidad respecto a destinos cercanos competidores o la ausencia de incentivos tarifarios para una amplia diversidad de situaciones. En Xàtiva, pues, no se deja de insistir en la sostenibilidad turística, pero en el contexto de una precaria actividad turística sobre la que se sigue sin actuar para su mejora.