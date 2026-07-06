Anna cierra la Ruta de las Tres Cascadas por el riesgo extremo de incendios forestales

La segunda ola de calor del verano ha comenzado este lunes con el pronóstico de tres días de altas temperaturas extremas y persistentes, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Hoy se esperan hasta 40 grados y se ha activado un aviso naranja en el sur de la provincia de Valencia. El aumento térmico coincide con los primeros incendios importantes de la temporada.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha advertido de que el nivel de preemergencia de riesgo de incendios forestales este lunes es extremo en toda la Comunitat Valenciana, con el agravante de que pueden producirse tormentas secas en el interior de Castelló y el interior de la provincia de Valencia.

El anuncio del Ayuntamiento de Anna. / A.A.

Ante esta circunstancia, algunos ayuntamientos están optando por clausurar algunos enclaves muy visitados en estas fechas veraniegas para prevenir posibles incidentes. Es el caso del consistorio de Anna, que ha anunciado el cierre de la Ruta de las Tres Cascadas de esta localidad como consecuencia de la alerta 3 por riesgo de incendios forestales y por las temperaturas intensamente altas que se esperan en esta primera jornada de la semana.

Ante la ola de calor, se recomienda seguir los siguientes consejos de prevención:

🥤 Bebe agua con frecuencia, aunque no tengas sed. Evita alcohol y cafeína.

🍉🍊 Consume fruta y verdura con regularidad.

👕👚 Usa ropa ligera, holgada y de colores claros.

🧴 Protégete del sol con crema solar, gorra y gafas.

🥵🏃‍♀️ Evita realizar esfuerzos físicos en las horas de más calor (12:00–18:00 h).

🧒👵 Presta especial atención a niños, personas mayores y enfermos, asegurando una correcta hidratación.

🐶🐱 Vigila a tus mascotas y animales: agua fresca y sombra en todo momento.

🏠 Mantén persianas bajadas y ventila la vivienda en las horas más frescas.

🚗 Nunca dejes a personas ni animales en el interior de vehículos estacionados.

📞 Ante síntomas como mareos, debilidad, dolor de cabeza o confusión, contacta con los