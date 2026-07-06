Bicorp prohíbe el acceso al monte y al Río Fraile hasta el jueves por el riesgo de incendios

La alcaldesa de Bicorp, Nuria Mengual, ha firmado este lunes un decreto con el que ordena el cierre del parking del Benefetal y prohíbe el acceso al monte de Bicorp y a la zona del Río Fraile (especialmente concurrida en estas fechas), desde mañana y hasta el jueves 9 de julio, como consecuencia del aviso de preemergencia por riesgo de extremo de incendios forestales emitido por la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias de la Generalitat.

La resolución restringe asimismo la circulación por las pistas forestales del término municipal de Bicorp y limita únicamente el acceso al monte a los agentes de a la autoridad y al personal autorizado para prevención y seguridad. El ayuntamiento justifica la decisión adoptada por la situación de "grave riesgo para los visitantes que frecuentan las montañas y ríos del municipio, más concretamente el río Fraile", dado el peligro de incendios originado por las altas temperaturas y las tormentas secas que se esperan en los próximos días, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En principio, las restricciones quedarían levantadas el viernes.

Anna también cierra la Ruta de las Tres Cascadas

El decreto ha sido comunicado tanto a la Subdelegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana, como a la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias de la Generalitat para que sean sabedores de las medidas de prevención adoptadas por la localidad de la Canal.

Como ha informado este diario, el Ayuntamiento de Anna también ha anunciado este lunes el cierre de la concurrida Ruta de las Tres Cascadas como consecuencia de la alerta 3 por riesgo de incendios forestales y por las temperaturas intensamente altas que se están registrando, y que seguirán en ascenso mañana martes.