El Club de Tiro Olímpico La Costera brilla en la Copa del Rey y la Reina de Armas Deportivas de pistola

Las instalaciones deportivas de la Federació de Tir Olímpic de la Comunitat Valenciana, en Nàquera, acogieron del 1 al 5 de julio la Copa de S.M. el Rey y la Reina de Armas Deportivas en la modalidad de pistola, una cita que reunió a 112 deportistas procedentes de toda la geografía española.

La representación del Club de Tir Olímpic "La Costera" firmó una actuación destacada en las categorías de veteranos, con varios de sus tiradores subiendo al podio en distintas modalidades.

El más laureado fue Salva Pla, que consiguió medalla de plata en pistola aire velocidad y medalla de plata en pistola aire estándar, además de bronce en pistola fuego central. De este modo, Pla firmó tres podios en las tres modalidades en las que compitió.

Por su parte, Chema Gómez sumó una medalla de bronce en pistola aire velocidad, también en categoría veteranos, mientras que Mario Aliques, en veteranos máster, se colgó la plata en pistola fuego central y el bronce en pistola 9 mm.

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Con estos resultados, el Club de Tir Olímpic "La Costera" reafirma su buen momento de forma en el tiro de pistola a nivel autonómico y nacional, en una competición que ha vuelto a situar a Nàquera como sede de referencia del tiro olímpico español.