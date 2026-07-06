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Detienen a un hombre tras intentar agredir a un agente de la Policía Local de Xàtiva

Durante la actuación también se intervinieron presuntas sustancias estupefacientes y se retiró un perro potencialmente peligroso que se encontraba en situación irregular

A la izquierda, imangen de archivo dos policiales locales de Xàtiva. A la derecha, las pastillas intervenidas.

A la izquierda, imangen de archivo dos policiales locales de Xàtiva. A la derecha, las pastillas intervenidas. / Levante-EMV

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José Luis G. Llagües

Xàtiva

El incidente ocurrió el pasado viernes, 3 de julio. La Policía Local de Xàtiva detuvo a un hombre que intentó agredir a un agente después de intervenir en un grave altercado registrado en un domicilio de la calle Tereseta Cadireta. Desde la Policía Local confirman que la patrulla se trasladó al lugar de los hechos después de recibir un aviso del 112: "Su actuación permitió poner fin a una situación que suponía un riesgo para la seguridad de las personas implicadas y del vecindario".

Así, el aviso alertaba de "una fuerte discusión entre dos hombres y de las presuntas amenazas de uno de ellos con un cuchillo de grandes dimensiones". Después de llegar al lugar de los hechos, los agentes requirieron a los dos implicados que abandonaron la vivienda para garantizar la seguridad de la intervención. A su vez, durante la intervención los agentes localizaron una bolsa que contendía 40 pastillas presuntamente de MDMA (éxtasis) y tres comprimidos de un medicamento sometido a control, "quedando estas sustancias intervenidas para la práctica de las diligencias correspondientes", comentan las fuentes consultadas.

"En el transcurso de la intervención, uno de los implicados adoptó una actitud muy agresiva hacia los agentes, dificultando el desarrollo del servicio. Posteriormente, volvió a acceder al interior del domicilio, donde se autolesionó golpeándose contra varios objetos. Una vez salió nuevamente a la calle, continuó mostrando un comportamiento violento e intentó agredir los agentes actuantes, oponiendo una fuerte resistencia a su actuación", exponen desde la Policía Local de Xàtiva.

Las mismas fuentes amplían que "ante esta situación, se procedió a su detención como presunto autor de un delito de atentado, resistencia y desobediencia grave a los agentes de la autoridad. Posteriormente, el hombre fue trasladado a un centro sanitario para recibir asistencia médica antes de continuar con las diligencias policiales".

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"Una vez controlada la situación, los agentes comprobaron que en el interior de la vivienda había un perro catalogado como potencialmente peligroso que, aparentemente, no se encontraba en unas condiciones adecuadas de mantenimiento. Además, se verificó que no se disponía de la documentación administrativa obligatoria para su tenencia, motivo por el cual se informó los servicios competentes en materia de protección animal y el agente medioambiental. Finalmente, una protectora de animales se hizo cargo del perro para garantizar la custodia y el bienestar", apostillan desde la Policía Local.

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