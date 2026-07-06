Enguera y Abarán se unen en el concierto de verano dirigido por Francisco José Ríos-López

El próximo sábado 11 de julio, Enguera se convertirá en anfitriona de la música de banda con un evento muy especial. La Unión Musical Santa Cecilia de Enguera acogerá a la Agrupación Musical Santa Cecilia de Abarán (Murcia), en un hermanamiento cultural que formará parte del tradicional concierto de verano de la localidad.

Este encuentro tendrá una característica muy emotiva. El reconocido músico y director ciezano Francisco José Ríos-López dirigirá a ambas formaciones durante la velada. Este evento tenderá un puente artístico directo entre la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia.

La formación invitada, la Agrupación Musical Santa Cecilia de Abarán, llega a Enguera respaldada por una rica historia cuyas primeras referencias documentadas datan de 1859. Además, cabe destacar su pertenencia a la Federación de Bandas de la Región de Murcia desde 1991.

Relevo generacional

Esta visita devuelve la cortesía de los enguerinos a la banda murciana. El pasado día 27 de junio, la Unión Musical Santa Cecilia de Enguera estuvo presente en el XXXV Festival de Bandas ‘Villa De Abarán’. Se trata de un prestigioso encuentro que la agrupación de Abarán celebra de manera ininterrumpida desde 1989.

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Actualmente, la Agrupación Musical Santa Cecilia de Abarán está formada por una plantilla de 60 músicos, de diferentes edades, lo que refleja el relevo generacional. Sus miembros se han formado, y siguen formando, en la Escuela Municipal de Música de Abarán, así como en los Conservatorios profesionales de Cieza y Murcia.