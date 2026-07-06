Enguera y Abarán se unen en el concierto de verano dirigido por Francisco José Ríos-López
La localidad de la Canal acogerá el hermanamiento cultural el sábado 11 de julio
El próximo sábado 11 de julio, Enguera se convertirá en anfitriona de la música de banda con un evento muy especial. La Unión Musical Santa Cecilia de Enguera acogerá a la Agrupación Musical Santa Cecilia de Abarán (Murcia), en un hermanamiento cultural que formará parte del tradicional concierto de verano de la localidad.
Este encuentro tendrá una característica muy emotiva. El reconocido músico y director ciezano Francisco José Ríos-López dirigirá a ambas formaciones durante la velada. Este evento tenderá un puente artístico directo entre la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia.
La formación invitada, la Agrupación Musical Santa Cecilia de Abarán, llega a Enguera respaldada por una rica historia cuyas primeras referencias documentadas datan de 1859. Además, cabe destacar su pertenencia a la Federación de Bandas de la Región de Murcia desde 1991.
Relevo generacional
Esta visita devuelve la cortesía de los enguerinos a la banda murciana. El pasado día 27 de junio, la Unión Musical Santa Cecilia de Enguera estuvo presente en el XXXV Festival de Bandas ‘Villa De Abarán’. Se trata de un prestigioso encuentro que la agrupación de Abarán celebra de manera ininterrumpida desde 1989.
Actualmente, la Agrupación Musical Santa Cecilia de Abarán está formada por una plantilla de 60 músicos, de diferentes edades, lo que refleja el relevo generacional. Sus miembros se han formado, y siguen formando, en la Escuela Municipal de Música de Abarán, así como en los Conservatorios profesionales de Cieza y Murcia.
Suscríbete para seguir leyendo
- El incendio forestal de Soneja está descontrolado, entra en el parque natural de la sierra de Espadán y quema 150 hectáreas
- Fallece una joven de unos 30 años de Dénia al arrollarla en Xàbia la barca que había alquilado con unos amigos
- ¿Cómo es la Finca Roja por dentro?
- Aviso naranja por una nueva ola de calor a 43 grados en la Comunitat Valenciana
- Corneado de gravedad en la región anal en los 'bous a la mar' de Dénia
- Trasladado al hospital un buceador de 24 años tras sufrir el síndrome de descompresión en una inmersión en el Cap Prim de Xàbia
- La Cúpula de El Capricho: Un mundo imaginado al servicio del buey
- Estos son los municipios con riesgo alto y medio por calor este lunes en la Comunitat Valenciana