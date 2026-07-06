Los estudios de la Cova Negra de Xàtiva confirman que los neandertales dominaban el fuego e identifican a la primera nutria valenciana del Pleistoceno

La relación de los neandertales con el fuego ha sido objeto de controversia durante bastante tiempo por las dudas sobre las capacidades cognitivas de esta especie. Un estudio recientemente publicado por investigadores de la Universitat de València (UV) y la Universitat de Barcelona (UB) a partir del análisis de los restos de combustión del nivel VIII recopilados en la Cova Negra de Xàtiva, sin embargo, ha confirmado que los neandertales no solo encendían hogueras, sino que dominaban la técnica para alimentarse, iluminar sus estancias, calentarse y hasta para sanear la cavidad que les servía temporalmente de hogar.

A juicio del catedrático emérito de Prehistoria Valentín Villaverde, máxima autoridad y coordinador de las últimas excavaciones arqueológicas de la Cova Negra, la investigación vinculada a las arqueólogas Isabela Oltra y M. Mercè Bergadà ha sido especialmente relevante a la hora de determinar la existencia de diversos episodios de combustión en el yacimiento en un periodo correspondiente a hace entre 200 y 230 mil años de antigüedad. El estudio, practicado a partir de la obtención de láminas delgadas del relleno estratigráfico en diversos perfiles, "constituye una importante confirmación de la capacidad de los neandertales para controlar el fuego".

Microfotografías del subnivel VIIId de la Cova Negra, incluidas en el estudio sobre los restos de combustión. / "Actividad neandertal a través del fuego durante el Pleistoceno medio en Cova Negra"

El análisis de uno de los subniveles, además, ha determinado la presencia de gramíneas posiblemente asociadas a una zona de descanso, depositadas en forma de lecho y ligadas a "hogares destinados al mantenimiento de la temperatura". Villaverde también detalla que la identificación de coprolitos de hiena ha corroborado las alternancias entre las ocupaciones humanas y de carnívoros, lo que apoya la hipótesis de la elevada movilidad de las poblaciones neandertales.

Nutrias del río Albaida en la Cova Negra

Consolidado como uno de los yacimientos del Paleolítico medio y del hombre de Neandertal más importantes de la península ibérica, la Cova Negra es un abundante foco de conocimiento que periódicamente aporta nuevas revelaciones sobre la vida en la prehistoria. Otro estudio reciente en el que también ha participado el catedrático y el Departamento de Prehistoria de la UV ha permitido identificar al primer ejemplar de nutria vinculada a la cronología pleistocena que se localiza en territorio valenciano, el segundo si se amplía el foco al conjunto de la península ibérica. Una posible explicación (no corroborada) del hallazgo es que la especie podría haber sido capturada en el río Albaida por neandertales para hacer uso de su piel y su carne.

En este caso, el peso del análisis arqueozoólogico ha correspondido al conservador del Museu de Prehistòria de València Alfred Sanchis, a partir de la revisión de las colecciones arqueológicas procedentes de las campañas de excavación practicadas en la década de 1950, que puso el foco en la riqueza y el excelente grado de conservación de los cuatro restos de nutria encontrados en los niveles superiores de la Cova Negra.

Detalle del fémur de la nutria hallada en la Cova Negra, publicado en el estudio. / "Llúdries al RIu Albaida: determinació d'un nou táxon semiaquàtic en el plistocé superior de la Cova Negra"

Villaverde sostiene que la zona mediterránea pudo actuar como un refugio para la nutria durante el Pleistoceno superior. "El estudio tafonómico de los cuatro restos, asociados a un solo individuo adulto, sugiere que su transporte a la cavidad pueda explicarse a partir de la actividad cazadora de las poblaciones humanas que habitaban en la cueva", incide el experto. Eso sí, dada la elevada movilidad y los cortos periodos de estancia de estos grupos en la Cova Negra, que se alternaban con ocupaciones de animales carnívoros, no se descarta que otras señales de mordeduras presentes también en los huesos puedan ser de origen animal, asociadas al carroñeo de los restos dejados por los neandertales.

Al igual que el estudio de las huellas combustión, Villaverde expone que ahora mismo hay diversos trabajos en curso sobre la Cova Negra que se centran en los resultados de las excavaciones del 2013 al 2017 y que en gran parte se vinculan a la Universitat de València. "El más importante, porque cierra una larga etapa de incertidumbre sobre la cronología de los neandertales de Cova Negra, da a conocer las dataciones obtenidas mediante luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) de los sedimentos de la secuencia estratigráfica del yacimiento. El trabajo se ha concluido y está a punto de entregarse para su publicación gracias a la colaboración con Lee Arnold y Martina Demuro de la Escuela de Física, Química y Ciencias de la Tierra de la Universidad de Adelaida (Australia)", apunta el catedrático.

"Es imperativo salvaguardar el yacimiento"

"Otro trabajo de gran interés está centrado en la revisión de los restos humanos encontrados en el yacimiento, en este caso en colaboración con Juan Luis Arsuaga; mientras que otras líneas de investigación se centran el estudio de los fitolitos (minerales de sílice integrados en los restos vegetales), los carbones y semillas, los restos óseos, el material lítico tallado y la microestratigrafía del conjunto de la secuencia, en este caso en colaboración con M. Mercè Bergadà, de la Universitat de Barcelona. Todos ellos están encaminados a mejorar nuestra compresión del comportamiento de los neandertales y de su adaptación al medio", ahonda Villaverde.

la Cova Negra. / PERALES IBORRA

Está a punto de cumplirse una década de la clausura de la última campaña de excavaciones en la Cova Negra, un yacimiento "de importancia excepcional para el estudio de los neandertales en la región mediterránea ibérica". Sin embargo, a preguntas de este diario, el experto en el enclave cree que, en el momento actual, "no parece conveniente hacer nuevas intervenciones arqueológicas en la cavidad, más allá de alguna comprobación puntual destinada a resolver algún detalle estratigráfico, cronológico o paleoambiental". "Es preferible reservar lo que queda de Cova Negra para el futuro, porque es seguro que nuevas metodologías y técnicas de estudio permitirán ampliar y mejorar los resultados que van a seguir publicándose a lo largo de los próximos años", recalca el catedrático de Prehistoria, para quien resulta "imperativo salvaguardar el yacimiento, especialmente si tenemos en cuenta que una parte importante de la información de las campañas de Gonzalo Viñes se ha perdido y que la superficie excavada es superior a la que todavía se conserva", concluye.