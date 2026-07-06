El eurovisivo Daniel Diges lleva su tributo de Camilo Sesto a la Fira d'Agost de Xàtiva

Representó a España en el Festival de Eurovisión de 2010 con la canción "Algo pequeñito" y ha protagonizado exitosos musicales como "We Will Rock You", "Mamma Mia!", "Los Miserables" o La Bella y la Bestia. El versátil artista Daniel Diges se ha sumado ahora al cartel de artistas seleccionados para configurar el hilo musical de la Fira d'Agost de Xàtiva de 2026. Y lo hace de la mano de la Big Band del trompetista valenciano David Pastor para poner en escena su particular tributo a Camilo Sesto en el campo de la Murta.

El alma del inconfundible artista alcoiano cobra vida con el espectáculo liderado por Diges, que versiona su repertorio -sin perder la esencia de sus creaciones- con toques de jazz, swing y pop guiados por los arreglos de la banda dirigida por David Pastor, uno de los músicos de jazz españoles más reconocidos y laureados del panorama actual.

El concierto será el 19 de agosto a las 23 horas con entrada gratuita hasta completar aforo.

Camilo Big Band es un espectáculo que rinde homenaje a la trayectoria de Camilo Sesto a través de un recorrido por las canciones que marcaron su carrera, interpretadas con una nueva sonoridad gracias a una gran formación musical. El público podrá disfrutar de canciones inolvidables como "Vivir así es morir de amor", "Algo de mí"," Perdóname", "Jamás", "Melina", "El amor de mi vida" o "Getsemaní", entre otras muchas que forman parte de la historia de la música española.

Camilo Sesto, una leyenda de la música en español

Camilo Sesto dejó un legado artístico extraordinario. Vendió más de 100 millones de discos, compuso para numerosos artistas y consiguió que su música trascendiera generaciones y fronteras. Su capacidad como cantante, compositor y productor lo convirtió en una figura imprescindible del panorama musical, y sus canciones siguen emocionando a millones de personas.

Con Camilo Big Band, la Fira de Xàtiva se suma al reconocimiento de un artista universal cuya obra continúa plenamente vigente. El espectáculo se añade al musical-tributo de Abba, la noche de electrolatino o el concierto de La Fúmiga en al edición de este año.