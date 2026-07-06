Exhibe un cuchillo en la vía pública, amenaza a varios viandantes y acaba siendo detenido tras intentar agredir a un policía nacional en Ontinyent
Un hombre de 61 años fue arrestado en Ontinyent portando un cuchillo de cocina en la céntrica Plaça de la Concepció
El incidente ocurrió en la céntrica Plaça de la Concepció de Ontinyent el pasado sábado 4 de julio, pasadas las doce de la noche. Un hombre de 61 años de edad y de nacionalidad española fue detenido por una patrulla de la Policía Nacional por un delito de atentado, resistencia, desobediencia y amenazas a un agente de la autoridad.
Desde la Policía Nacional han confirmado a Levante-EMV que una patrulla fue requerida tras recibir un aviso de varios viandantes que "manifestaban que un varón que se encontraba en la vía pública estaba amenazando a la gente y portaba un cuchillo de grandes dimensiones".
Así, una patrulla se trasladó hasta el lugar de los hechos y realizaron una búsqueda por las proximidades: "Una vez localizado el hombre, se dirigieron al punto en el que se encontraba y fue llevado a un lugar apartado. Los agentes lo identificaron y cachearon. E identificaron el cuchillo. El hombre se mostró en todo momento con actitud agresiva y mostraba resistencia. Los agentes vieron que en la parte de atrás sobresalía un cuchillo -la hoja era de cocina y medía unos 20 centímetros- y, aprovechando un descuido se lo retiraron". Sin embargo, la situación no se calmó: "El entonces identificado se mostraba cada vez más agresivo e intentó acometer contra uno de los agentes y arrebatarle el arma, por lo que acabó reducido y detenido".
El incidente guarda cierta similitud con otro suceso registrado en Xàtiva el viernes 3 de julio, cuando otro hombre fue arrestado tras intentar agredir a un agente de la Policía Local de Xàtiva.
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