Exhibe un cuchillo en la vía pública, amenaza a varios viandantes y acaba siendo detenido tras intentar agredir a un policía nacional en Ontinyent

El incidente ocurrió en la céntrica Plaça de la Concepció de Ontinyent el pasado sábado 4 de julio, pasadas las doce de la noche. Un hombre de 61 años de edad y de nacionalidad española fue detenido por una patrulla de la Policía Nacional por un delito de atentado, resistencia, desobediencia y amenazas a un agente de la autoridad.

Desde la Policía Nacional han confirmado a Levante-EMV que una patrulla fue requerida tras recibir un aviso de varios viandantes que "manifestaban que un varón que se encontraba en la vía pública estaba amenazando a la gente y portaba un cuchillo de grandes dimensiones".

Así, una patrulla se trasladó hasta el lugar de los hechos y realizaron una búsqueda por las proximidades: "Una vez localizado el hombre, se dirigieron al punto en el que se encontraba y fue llevado a un lugar apartado. Los agentes lo identificaron y cachearon. E identificaron el cuchillo. El hombre se mostró en todo momento con actitud agresiva y mostraba resistencia. Los agentes vieron que en la parte de atrás sobresalía un cuchillo -la hoja era de cocina y medía unos 20 centímetros- y, aprovechando un descuido se lo retiraron". Sin embargo, la situación no se calmó: "El entonces identificado se mostraba cada vez más agresivo e intentó acometer contra uno de los agentes y arrebatarle el arma, por lo que acabó reducido y detenido".

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El incidente guarda cierta similitud con otro suceso registrado en Xàtiva el viernes 3 de julio, cuando otro hombre fue arrestado tras intentar agredir a un agente de la Policía Local de Xàtiva.