La fiesta de Sant Cristòfol en Ontinyent distingue la trayectoria profesional de personas vinculadas a la conducción

La tradicional Comida de Sant Cristòfol, patrón de los automovilistas y protector de las personas conductoras, volvió a reunir este pasado sábado a numerosas personas vinculadas al mundo del transporte y la conducción en un acto organizado por los miembros de l'Asociació de Festes de Sant Cristòfol. El regidor de Policía Local, Juan Pablo Úbeda, y la regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, acudieron al acto en representación del alcalde.

Durante el acto se reconoció la trayectoria profesional de Pepe Silvestre, José Soler, Vicent Marrahí y Juan José Falcón, en agradecimiento a su dedicación a lo largo de los años en un sector fundamental para la sociedad. Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el homenaje, a título póstumo, a Luis Juan, en reconocimiento a su legado humano y profesional. La celebración también contó con la presencia de Ainoa Blasco López, conocida popularmente en las redes sociales como "Miss Trucker", donde suma más de 100.000 personas seguidoras entre Instagram y Facebook, convirtiéndose en una de las divulgadoras más conocidas del sector del transporte.

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Desde el Ayuntamiento de Ontinyent se ha felicitado el presidente de l'Asociació de Festes de Sant Cristòfol, José Antonio Donat Sánchez, así como toda su junta directiva, por la tarea que desarrollan para mantener viva una tradición profundamente arraigada en la ciudad. En este sentido, se destacaba también la importancia de actas como el tradicional desfilo de vehículos hasta la plaza de la Coronación para su bendición, uno de los momentos más emblemáticos de la festividad.