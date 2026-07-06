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El IES Porçons de Aielo de Malferit, seleccionado como centro Mepas del Parlamento Europeo tras tres años como Escuela Embajadora

El instituto figura entre los 11 centros valencianos reconocidos para acompañar y asesorar a otros institutos, compartiendo buenas prácticas, experiencias y proyectos desarrollados alrededor de la ciudadanía europea, los valores democráticos y el funcionamiento de las instituciones comunitarias

El eurodiputado Vicent Marzà muestra el Parlamento Europeo al alumnado del IES Porçons de Aielo de Malferit.

El eurodiputado Vicent Marzà muestra el Parlamento Europeo al alumnado del IES Porçons de Aielo de Malferit. / IES Porçons

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Redacción Levante-EMV

Aielo de Malferit

El IES Porçons ha sido seleccionado por el Parlamento Europeo, junto a otros 10 centros valencianos, para formar parte de la red Mepas (Mentor Schools) durante el curso 2026-2027, un reconocimiento que pone en valor la trayectoria del centro después de tres años participando en el programa de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (Epas).

Esta distinción convierte al IES Porçons en uno de los centros educativos encargados de acompañar y asesorar a otros institutos que se incorporan al programa EPAS, compartiendo buenas prácticas, experiencias y proyectos desarrollados alrededor de la ciudadanía europea, los valores democráticos y el funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea.

La designación como MEPAS es el resultado del trabajo continuado realizado por el alumnado embajador, el profesorado responsable del proyecto y toda la comunidad educativa, que durante los últimos cursos ha impulsado numerosas iniciativas de sensibilización, actividades educativas, conmemoraciones de días europeos, debates, exposiciones y acciones de difusión de los valores de la Unión Europea.

Participación democrática

Desde el IES Porçons se valora este nombramiento como un "estímulo para continuar fomentando una educación comprometida con la participación democrática, la convivencia, los derechos humanos y la construcción de una ciudadanía europea activa y crítica".

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Con esta nueva responsabilidad, el centro refuerza su compromiso con la dimensión europea de la educación y continuará trabajando para impulsar nuevos proyectos de cooperación internacional y de educación en valores, consolidándose como un referente en la promoción de los ideales europeos dentro de las tierras valencianas.

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