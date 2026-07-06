Juanvi Muñoz defenderá la portería del Ontinyent 1931

El Ontinyent 1931 continúa anunciando nuevas caras. El portero Juanvi Muñoz llega al Clariano para defender la portería del conjunto ontinyentí la próxima temporada. Llega procedente del CD Soneja, donde ha jugado la última media parte de la pasada campaña.

Desde el conjunto futbolístico de la capital de la Vall d'Albaida exponen que "Juanvi es un portero de 24 años con una trayectoria de gran nivel. El valenciano se formó durante 14 años en una de las canteras más prestigiosas de la Comunitat Valenciana, como es la del València CF. Además, estuvo dos años al filial del Getafe CF. Los últimos cuatro años ha estado compitiendo en los Estados Unidos, en Orlando, en la División 1 de las Universidades".

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“Soy un portero que desde siempre ha intentado jugar desde atrás, dar líneas de pases a la línea defensiva, y ser un número más a la hora de construir con balón”, explica Juanvi Muñoz respecto a sus características.