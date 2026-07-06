Los Moros y Cristianos de Montitxelvo crecen con ayuda de la Diputación
La vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, asiste a la Entrada de Moros y Cristianos del municipio y destaca la importancia de las ayudas provinciales a comparsas y ‘filaes’ para mantener vivas las fiestas
La vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, asistió este fin de semana a la Entrada de Moros y Cristianos de Montitxelvo, donde puso en valor el papel de las comparsas y ‘filaes’ en los municipios pequeños y la importancia del apoyo de las administraciones para garantizar la continuidad de sus fiestas. Durante la visita, Enguix destacó las ayudas de la institución provincial dirigidas específicamente a las comparsas y ‘filaes’ de Moros y cristianos, una línea de apoyo de la que se han beneficiado las agrupaciones festeras de Montitxelvo para impulsar el crecimiento de la fiesta.
La vicepresidenta primera señaló que “en pueblos pequeños como Montitxelvo, donde las agrupaciones festeras también son pequeñas, la ayuda de la Diputación es fundamental para que puedan mantenerse y seguir creciendo”. Además, incidió en que “ayudar a estos colectivos es contribuir a mantener vivas nuestras fiestas de Moros y Cristianos y hacerlas cada vez más grandes”, remarcó.
Las fiestas de Moros y Cristianos de Montitxelvo, con 19 años de historia, han ido consolidándose como una de las citas festivas del municipio. La programación de este año arrancó con la Trobada de Festeres i Festers el viernes, pasacalles y actuaciones musicales. El sábado, la Entrada de Bandas fue el acto previo a la Entrada de Moros y Cristianos, uno de los momentos centrales de las fiestas del pueblo de la Vall d’Albaida.
La Entrada de Moros y Cristianos reunió este año a cinco ‘filaes’. Al-Cervus, que se ha incorporado por primera vez a la fiesta, y Micairent desfilaron en el bando moro, mientras que Contrabandistas, Arqueres y Valkíries lo hicieron en el bando cristiano. La filà Valkíries ostentó además la capitanía de 2026.
Una línea de 220.000 euros
El alcalde de Montitxelvo, Marcel Carrillo, mostró su satisfacción por la evolución de la fiesta y por la participación institucional en esta edición. “Este año era especial para Montitxelvo y queríamos compartirlo también con alcaldes y representantes de otras instituciones”, señaló. Carrillo agradeció la presencia de la vicepresidenta primera de la Diputación y del resto de representantes que acompañaron al municipio durante la jornada. “Que vengan, que estén aquí y que hagamos piña en Montitxelvo es algo que valoramos mucho”.
La Diputació de València mantiene una línea específica de ayudas para apoyar a las comparsas y ‘filaes’ de Moros y Cristianos de la provincia y contribuir a sufragar los gastos derivados de su actividad. Este año, la partida asciende a 220.000 euros ampliable a 300.000 en función de las solicitudes. Un respaldo especialmente relevante para las agrupaciones de los municipios pequeños, que cuentan con menos recursos para organizar y mantener sus celebraciones.
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