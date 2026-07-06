Ontinyent facilita el desplazamiento a la playa para los domingos de julio y agosto
El servicio extraordinario del Ayuntamiento permitirá viajar a la playa de Gandia por un precio simbólico de 5 euros para el viaje de ida y vuelta
El Ayuntamiento de Ontinyent ofrecerá durante cinco fines de semana el servicio de autobús “Els diumenges a la platja”, una iniciativa de la concejalía de transporte puesta en marcha como apoyo a la movilidad sostenible e independiente de las personas. Con este servicio de autobús extraordinario, fletado por las concejalías de Transporte y Turismo, la ciudadanía puede desplazarse hasta la playa de Gandia a precio reducido al precio simbólico de 5 euros para el viaje de ida y vuelta.
El regidor de Transporte, Jordi Vallés, explicaba que “con esta iniciativa ayudamos a desplazarse a la playa a personas que no tienen posibilidad o independencia para hacerlo, pero también a personas a las que simplemente les resulta más cómodo o prefieren ir de manera más sostenible que en coche, a un precio simbólico de 5 euros por persona y día”. La regidora de Turismo, Mª José Alhambra, señalaba que “hace ya cuatro años iniciamos la actividad de manera más reducida, la acogida fue muy buena, y este será el tercer año consecutivo al que ofreceremos este servicio en los meses tanto de julio como de agosto”.
Los desplazamientos están programados para los domingos 12, 19 y 26 de julio; y 2 y 9 de agosto, siempre con salida desde Ontinyent en la parada de autobús situada en el recinto ferial, detrás del Centro de Salud de la Avenida de Albaida, con vuelta a las 19:00 horas desde Gandia. En la edición anterior, se agotaron completamente las 270 plazas ofertadas (54 por cada uno de los cinco domingos programados) y se espera que este año la acogida también sea elevada, razón por la cual se recomienda hacer las reservas lo más bien posible. Los tickets se podrán replegar de lunes a viernes en la Casa de Cultura en horario de 10 a 14 horas, pudiendo ampliarse la información al teléfono 962918230.
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