Ontinyent retoma la construcción de viviendas en el barrio de Sant Rafel tras mucho tiempo sin nuevos desarrollos

El Ayuntamiento de Ontinyent continúa avanzando en su estrategia de ampliar la oferta residencial de la ciudad tras la aprobación, en el último Pleno municipal, del Programa de Actuación Integrada (PAI) de la unidad de ejecución RAF-4, una actuación que permitirá retomar la construcción de nuevas viviendas en el barrio de Sant Rafel después de muchos años sin desarrollos residenciales en esta zona.

"Se trata de una actuación que no solo permitirá crear vivienda, sino también completar un espacio urbano que había quedado pendiente de desarrollar y mejorar la conexión entre la Plaza de la Cerámica y el en torno del parque de las Mamás Belgas", explica el regidor de Territorio. Òscar Borrell calcula que la ciudad contará con más de 1.000 nuevas viviendas en los próximos años”, si se añade este PAI a los desarrollos previstos en los sectores de Llombo y Germaníes,

La actuación en la unidad Raf-4, desarrollada por Construcciones Francés, se sitúa en el entorno de la Plaza de la Cerámica y de la calle Tirador, en un espacio que actualmente se encuentra sin urbanizar, y hará posible completar la trama urbana hasta la zona de acceso al parque de las Mamás Belgas. El desarrollo contempla la urbanización integral del ámbito, la creación de nuevos espacios públicos y zonas verdes, la mejora de la conexión con las calles adyacentes y la generación del suelo necesario para la construcción de quince viviendas adosadas.

El proyecto afecta una superficie de 7.721 metros cuadrados, de los cuales cerca de 6.000 m2 se destinarán a suelo dotacional, incluyendo nuevos espacios públicos, zonas verdes, itinerarios peatonales, arbolado y el resto de infraestructuras urbanas necesarias. La urbanización resolverá también el desnivel existente entre la calle Tirador y el Barranco de la Purísima, integrando este espacio mediante taludes ajardinados, una nueva escala de acceso y una zona verde escalonada que actuará como espacio de estancia y mirador.

Nuevas redes de suministro

Además de las nuevas viviendas, la actuación contempla la pavimentación de calles y aceras, nuevas redes de agua potable, saneamiento y pluviales separativas, alumbrado público, suministro eléctrico, telecomunicaciones, jardinería y mobiliario urbano, completando así la urbanización de uno de los últimos ámbitos pendientes de desarrollo en el barrio.

Según explicaba Borrell, esta actuación forma parte de una estrategia global para incrementar la oferta de vivienda en Ontinyent y dar respuesta a la demanda existente. "Durante muchos años prácticamente no se han desarrollado nuevos sectores residenciales en la ciudad, y esto ha reducido la oferta disponible. Lo que estamos haciendo es desbloquear diferentes áreas de crecimiento para que Ontinyent disponga de suelo preparado para construir vivienda y pueda continuar creciendo de manera ordenada y sostenible", apostilla el regidor de Territorio.