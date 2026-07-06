La panadera que ha dejado una gran huella en su pueblo: Fontanars rinde una emotiva despedida a Adela

Que Adela era una persona muy querida en su pueblo natal, Fontanars dels Alforins, quedó demostrado este pasado viernes, cuando la iglesia estaba absolutamente abarrotada de familiares, vecinos y amigos que quisimos acompañarla en su último adiós.

Enviudó muy joven y tuvo que hacerse cargo del negocio familiar, la panadería Sant Vicent, en una época en la que sacar adelante una familia y un negocio siendo mujer suponía un esfuerzo y una fortaleza todavía mayores. Sin embargo, afrontó aquella responsabilidad con una enorme capacidad de sacrificio y una fuerza admirable, convirtiéndose en un ejemplo de constancia y trabajo para quienes la conocimos desde muy joven.

Además de cliente, he sido amigo de la familia y de sus hijos, Vicente y Paco. La recuerdo siempre al frente del negocio, con su hoja de papel y su bolígrafo, donde le gustaba hacer las cuentas. Me decía que le gustaba mantener ágil la cabeza.

Adela fue una mujer valiente, trabajadora y adelantada a su tiempo; una de esas personas que dejan huella no solo por lo que hicieron, sino por la forma en que trataron a los demás. Era cariñosa, alegre y le gustaba hablar con la gente. No tenía prisa cuando te atendía detrás del mostrador. El trato era muy cercano y familiar. Me apreciaba y siempre mostró una preocupación sincera por mí. Siempre encontraba unos minutos para preguntar por la familia, interesarse por cómo iban las cosas o simplemente mantener una conversación.

Noticias relacionadas

Su recuerdo permanecerá entre quienes tuvimos la suerte de conocerla y compartir con ella tantos momentos cotidianos que hoy adquieren un valor especial.