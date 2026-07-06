Necrológica
La panadera que ha dejado una gran huella en su pueblo: Fontanars rinde una emotiva despedida a Adela
La fallecida enviudó muy joven y tuvo que hacerse cargo del negocio familiar, la panadería Sant Vicent, en una época en la que sacar adelante una familia y un negocio siendo mujer suponía un esfuerzo y una fortaleza todavía mayores
Que Adela era una persona muy querida en su pueblo natal, Fontanars dels Alforins, quedó demostrado este pasado viernes, cuando la iglesia estaba absolutamente abarrotada de familiares, vecinos y amigos que quisimos acompañarla en su último adiós.
Enviudó muy joven y tuvo que hacerse cargo del negocio familiar, la panadería Sant Vicent, en una época en la que sacar adelante una familia y un negocio siendo mujer suponía un esfuerzo y una fortaleza todavía mayores. Sin embargo, afrontó aquella responsabilidad con una enorme capacidad de sacrificio y una fuerza admirable, convirtiéndose en un ejemplo de constancia y trabajo para quienes la conocimos desde muy joven.
Además de cliente, he sido amigo de la familia y de sus hijos, Vicente y Paco. La recuerdo siempre al frente del negocio, con su hoja de papel y su bolígrafo, donde le gustaba hacer las cuentas. Me decía que le gustaba mantener ágil la cabeza.
Adela fue una mujer valiente, trabajadora y adelantada a su tiempo; una de esas personas que dejan huella no solo por lo que hicieron, sino por la forma en que trataron a los demás. Era cariñosa, alegre y le gustaba hablar con la gente. No tenía prisa cuando te atendía detrás del mostrador. El trato era muy cercano y familiar. Me apreciaba y siempre mostró una preocupación sincera por mí. Siempre encontraba unos minutos para preguntar por la familia, interesarse por cómo iban las cosas o simplemente mantener una conversación.
Su recuerdo permanecerá entre quienes tuvimos la suerte de conocerla y compartir con ella tantos momentos cotidianos que hoy adquieren un valor especial.
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