Xàtiva amplía el horario de la piscina y suspende entrenamientos por la alerta por calor

El Ayuntamiento de Xàtiva ha adoptado diferentes medidas ante la alerta por calor decretada para la presente semana, que hoy ha pasado a color naranja en la capital de la Costera. Así, desde el consistorio han explicado que "ante el aumento de las temperaturas previsto para hoy y los próximos días, se activa medidas extraordinarias para proteger la salud de la ciudadanía".

Entre las medidas activadas se encuentra la ampliación del horario de las piscinas municipales hasta las 22.00 horas y la suspensión de los entrenamientos a la piscina y de las sesiones de aquagym.

A su vez, también comparten diferentes recomendaciones para "proteger la salud": "hidrataos, evitad la exposición al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a las personas más vulnerables. Ante cualquier emergencia, llamad al 112", exponen.

A su vez, desde el Ayuntamiento confirman que "cómo es habitual durante los episodios de alerta, el punto social de la calle Engai se habilita como espacio de acogida de urgencia para personas sin techo o personas que así lo necesitan. Si detectáis alguna persona en esta situación, contactáis con la Policía Local de Xàtiva: 96 228 98 54 y 96 204 98 99".

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Los pronósticos lanzados por la delegación autonómica de la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) hablan de temperaturas más que notables para las próximas jornadas. Así, se esperan máximas de hasta 40 grados durante el día de hoy y de más de 43 grados en las horas centrales del día durante la semana.