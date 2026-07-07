La Banda Joven de la Agrupación Musical de Agullent actuará el próximo viernes 10 de julio en Disneyland París, uno de los parques temáticos más emblemáticos y visitados del mundo. "Esta invitación supone un importante reconocimiento al trabajo, el talento y la constancia que todas y todos los músicos de la «bandeta» han demostrado a lo largo de los últimos años y, especialmente, durante este año para poder cumplir un sueño", exponen desde la entidad.

La actuación se enmarca dentro de la programación musical y artística del recinto, concretamente en su Parade Route (la cabalgata oficial de Disneyland). La formación agullentina ha sido seleccionada por Disney Performing Artes, la división encargada de gestionar las actuaciones de agrupaciones de todo Europa, para participar en exclusiva en este gran acontecimiento diario.

La puesta en escena contará con un repertorio con un fuerte arraigo valenciano y de la tradición musical de bandas. De este modo, la agrupación musical hará sonar en París pasodobles tan reconocidos como "Paquito el Chocolatero" e "Ida y vuelta", y de más actuales como "Pep el mestre". La música cobrará vida de la mano de 50 jóvenes músicos, que estarán acompañados por tres abanderados de la entidad.

La banda joven de la Agrupación Musical de Agullent actúa este viernes en Disneyland París / Levante-EMV

El trabajo previo para llegar a París ha sido intenso, con la organización del concierto de Navidad; el concierto «Esto era una vez...», ofrecido en dos sesiones el sábado 6 de junio; así como rifas y la participación en el Mercado de Navidad para financiar el viaje.

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La expedición agullentina, de más de 140 personas, saldrá este martes por la noche, y aprovecharán para pasar unos días por la capital francesa, disfrutar del parque de atracciones y compartir unos días intensos de convivencia y música que, a buen seguro, marcarán para siempre los jóvenes de la Banda Joven de la Agrupación Musical de Agullent.