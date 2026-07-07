Buscan a un hombre de 62 años desaparecido en Enguera

El Ayuntamiento de Enguera ha lanzado un aviso a través de sus canales oficiales en redes sociales en el que piden la colaboración ciudadana para dar un hombre de 62 años del que se desconoce su paradero.

Así desde el consistorio de la localidad de la Canal de Navarrés apuntan que en la búsqueda está participando la Policía Local: "Se solicita la colaboración ciudadana para localizar a un hombre de 62 años desaparecido. En el momento de su desaparición vestía camiseta de color rosa. Si alguna persona dispone de cualquier información que pueda ayudar a su localización o cree haberlo visto, rogamos que contacte de forma urgente con la Policía Local de Enguera: 670 282 372. Agradecemos la máxima difusión y la colaboración de toda la ciudadanía". El hombre que se busca es un vecino de la localidad de Enguera y han sido sus propios familiares quienes han dado la voz de alarma sobre la situación a las 12 del mediodía aproximadamente.

Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat a las 14 horas de este martes, se ha movilizado un helicóptero del Consorcio de Bomberos de Valencia y el Grupo Especial de Rescate (Gera) para tratar de localizar a una persona en una zona de montaña de Enguera.

Alerta roja por calor

Cabe recordar que actualmente Sanidad ha decretado para la jornada de hoy una alerta de nivel rojo por altas temperaturas, avisando de que hay "riesgo para la salud".

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Entre las recomendaciones lanzadas por las administraciones se apunta limitar la exposición al sol y la actividad física entre las 12:00 y 16:00 h, utilizar protección solar, consumir alimentos ligeros, ricos en agua y sales minerales, beber abundante agua y Vestir ropa ligera, clara y proteger la cabeza.