Canals cierra por "contaminación" su piscina lúdica en plena ola de calor extremo

En plena ola de calor extremo, con los termómetros sobrepasando los 40 grados en muchos municipios, el Ayuntamiento de Canals se ha visto obligado a cerrar temporalmente su piscina municipal lúdica, destinada a que la población se refresque y resguarde de las altas temperaturas.

Según ha lamentado informar el consistorio a través de un comunicado, la decisión ha tenido que adoptarse después de que se haya registrado "un nuevo incidente que ha contaminado el agua" de la piscina en la mañana de este mismo martes.

El aviso del Ayuntamiento de Canals. / A.C.

Para la tarde de hoy, así, en Canals únicamente abrirá la piscina deportiva "con aforo reducido". Desde la corporación municipal han indicado que la piscina lúdica podrá retomar su actividad mañana miércoles "con normalidad", una vez se haya procedido a su desinfección y rellenado.

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No es el primer caso que ocurre en la localidad en el poco tiempo que lleva inaugurada la temporada estival. Los episodios de contaminación fecal y los cierres temporales de instalaciones se han sucedido en otras piscinas de la Costera, como la del polideportivo Cerdà-Torrella (hasta en dos ocasiones), la de la Llosa de Ranes, Annauir en Xàtiva o las de Novetlè y Barxeta.