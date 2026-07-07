Compromís per l'Alcúdia de Crespins pide la ampliación del horario de la piscina en plena ola de calor
"Con alertas de AEMET sobre la mesa y con temperaturas nocturnas de 25 °C, cerrar la piscina en la hora que la gente sale de trabajar no es gestionar: es una negligencia", asegura el portavoz Pepe Garrigós
Compromís per l'Alcúdia de Crespins ha acusado al gobierno municipal del PP de "irresponsabilidad" y "falta de sensibilidad" por no ampliar el horario de la piscina municipal hasta las 23 horas durante la ola de calor extrema que se extiende del 6 al 11 de julio, con previsiones de temperaturas máximas superiores a los 40 °C y mínimas que no bajarán de los 25 °C.
El pasado 5 de julio, el portavoz local de Compromís, Pepe Garrigós, registró una instancia urgente y excepcional pidiendo tres medidas: ampliar el horario de la piscina hasta las 23:00 h "para que los vecinos, especialmente niños, gente mayor y trabajadores que acaban la jornada a las 20:00 h, puedan refrescarse cuando baja la radiación solar"; reforzar el socorrismo en la franja ampliada para garantizar la seguridad y estudiar una franja gratuita o de precio reducido a partir de las 20:00 h para familias y colectivos vulnerables.
"La respuesta del PP ha sido el silencio y la inacción. Mientras otros municipios de la comarca ya han activado protocolos extraordinarios para proteger su ciudadanía, el gobierno de l'Alcúdia de Crespins mira hacia otro lado y valla la puerta del único espacio público de refresco cuando más se necesita", aseguran desde Compromís.
Invocan la Constitución
"El artículo 43 de la Constitución obliga el Ayuntamiento a proteger la salud. Con alertas de AEMET sobre la mesa y con temperaturas nocturnas de 25 °C, cerrar la piscina en la hora que la gente sale de trabajar no es gestionar: es una negligencia. El PP ha elegido el ahorro de cuatro euros antes de que la salud de nuestros vecinos. Si pasa cualquier desgracia por un golpe de calor, serán los únicos responsables", asegura Pepe Garrigós.
"Desde Compromís recordamos que hablamos de salud pública, no de caprichos. Los vecinos de l'Alcúdia de Crespins no se merecen un gobierno que les deja tirados cuando más calor hace. Exigimos al PP que rectifique de forma inmediata y abre la piscina hasta las 23:00 h. Cada día que pasa sin actuar es un día que ponen en riesgo la gente", concluye el comunicado.
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